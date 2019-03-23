SPOR

Altınordu U16 Rusya’da şampiyon

FUTBOL HABERLERİ  | 23.03.2019 16:06 | Son Güncelleme

Altınordu U16 takımı, Rusya'da düzenlenen turnuvada namağlup şampiyon oldu.

Altınordu U16 Rusya’da şampiyon

Altınordu Futbol Akademisi’nin U16 takımı, Rusya’da katıldığı Sergey Vakhrushev Turnuvası’nda namağlup şampiyonluğa ulaştı.

Krasnodar kentinde düzenlenen turnuvada gruptaki ilk maçta Dinamo Moskova ile golsüz berabere kalan, sonrasında Rubin Kazan’ı 1-0, Kazak FC Kairat’ı 4-0 mağlup eden kırmızı-lacivertliler, lider olarak bir üst tura çıktı tura çıktı. Üst turda normal süresi 0-0 biten maçta Chertanova’yı 5-4’lük skorla geçen Altınordu U16 takımı final biletini aldı.

Nefes kesen finalde ev sahibi Krasnodar ile karşılaşan Altınordu, normal süresi 0-0 sona eren maçta rakibini seri penaltılarla 8-7 yenerek kupaya uzandı. Altınordu’da Sarper Çağlar, Serkan Kayıkçı, Ravil Tagir, Efe Mustafa Çetin, Ufuk Birdal, Berkay Kınanç, Özgür Deryol ve Mestan Vural penaltıları golle sonuçlandırırken, kaleci Efe Kaan Yıldız kurtardığı iki penaltı ile şampiyonlukta önemli rol oynadı. Turnuvada Altınordu’dan Yiğit Emre Çeltik en değerli oyuncu, Ravil Tagir en iyi savunma oyuncusu ve Abdullah Soğucak en iyi forvet ödüllerinin sahibi oldu.

PARTNERTransparan DenizTransparan Deniz
MHK'nin VAR semineri başladıMHK'nin VAR semineri başladı
Es-Es iki hazırlık maç yapacakEs-Es iki hazırlık maç yapacak
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Altınordu Futbol Akademisi Sergey Vakhrushev Turnuvası Rusya krasnodar

En Çok Okunan Haberler

Bakan Selçuk: Birkaç hafta içerisinde açıklayacağız

Bakan Selçuk: Birkaç hafta içerisinde açıklayacağız

Borcunu ailesinden gizleyenler yandı!

Borcunu ailesinden gizleyenler yandı!

Hakan Çalhanoğlu'nun golü gündem oldu

Hakan Çalhanoğlu'nun golü gündem oldu

Milli maç sonrası istifa sözleri

Milli maç sonrası istifa sözleri

Galatasaray’ı önümüzdeki sezon da sırtlayacak

Galatasaray’ı önümüzdeki sezon da sırtlayacak

Ünlü teknik direktörün görevine son verildi

Ünlü teknik direktörün görevine son verildi

Takım
O
Av
P
Detayları Göster

İlginizi Çekebilir

Amazon’da her gün yenilenen yepyeni fırsatları keşfedin!

Amazon’da her gün yenilenen yepyeni fırsatları keşfedin!

Neymar ile geçirdiği geceyi anlattı

Neymar ile geçirdiği geceyi anlattı

Burcu Esmersoy’un özel seçimleri sizlerle!

Burcu Esmersoy’un özel seçimleri sizlerle!

Yıldırım Demirören istifa etti

Yıldırım Demirören istifa etti

La Liga'dan rekor bedelle Çin'e gitti

La Liga'dan rekor bedelle Çin'e gitti

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Altınordu U16 Rusya’da şampiyon

Şampiyon Altınordu

MHK'nin VAR semineri başladı

MHK'nin VAR semineri başladı

Eskişehirspor milli arada Fenerbahçe ve Konyaspor ile karşılaşacak

Es-Es iki hazırlık maç yapacak

İstanbulspor'da teknik direktörlüğe Fırat Gül getirildi

İstanbulspor'un yeni hocası belli oldu

Adana Demirspor'da Jakub Kosecki sezonu kapattı

Kosecki sezonu kapattı

Osman Yusufoğlu; bir ton buğday, bir ton ayçiçeği ve sanal para karşılığı transfer oldu

Yok artık! Bir ton buğday, ayçiçeği ve sanal paraya transfer oldu!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.