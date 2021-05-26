Altınordu ve Altay taraftarı tribünde!

Atatürk Olimpiyat Stadı’nda Altınordu ile Altay, Süper Lig’e çıkacak son takım olmak için dev finalde karşılaşıyor. Karşılaşma öncesinde iki takımın da taraftarı tribüne alındı. Pandemi nedeniyle iki kulübe 250’şer kişilik davetiye ayrılırken, finalde iki takımın da yaklaşık bin taraftarı takımlarını tribünden destekledi.

ALTAY 11 YIL SONRA AYNI STATTA

Altay daha önce 2009-10 sezonunda yine Atatürk Olimpiyat Stadı'nda oynanan play-off yükselme grubunda final niteliğindeki son maçta Konyaspor'la karşı karşıya gelmiş, ancak 2-2'lik skor sonucu Süper Lig biletini rakibine kaptırmıştı. Altay, 11 yıl sonra aynı stadyumda sahaya kupa hedefiyle çıktı. Siyah-beyazlılar, 1'inci Lig'de 2000-01, 2005-06, 2006-07, 2008-09 ve 2009-10 sezonlarında 5 defa Play-Off oynamasına rağmen finallerden 1 kez bile Süper Lig'e çıkma başarısı gösteremedi. Altay bu periyotta 2 kez final kaybetme acısı yaşadı. İzmir ekibi finalde 2006'da Sakaryaspor'a 2007'de ise Kasımpaşa'ya kaybetti.

SÜPER LİG'DE İKİ İZMİR TAKIMI OLACAK

Altınordu-Altay arasındaki final maçının son düdüğüyle birlikte İzmir, 18 yıl sonra iki takımla Süper Lig'de yer alacak. İzmir'i Göztepe'den sonra bir kulüp daha Süper Lig'de temsil edecek. En son 2002-03 sezonunda Göztepe ve Altay Süper Lig'de yer almış ancak sezon sonunda iki takım da küme düşme acısı yaşamıştı.