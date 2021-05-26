Altınordu ve Altay taraftarı tribünde!

Atatürk Olimpiyat Stadı’nda Altınordu ile Altay, Süper Lig’e çıkacak son takım olmak için dev finalde karşılaşıyor. Karşılaşma öncesinde iki takımın da taraftarı tribüne alındı. Pandemi nedeniyle iki kulübe 250’şer kişilik davetiye ayrılırken, finalde iki takımın da yaklaşık bin taraftarı takımlarını tribünden destekledi.
Altay daha önce 2009-10 sezonunda yine Atatürk Olimpiyat Stadı'nda oynanan play-off yükselme grubunda final niteliğindeki son maçta Konyaspor'la karşı karşıya gelmiş, ancak 2-2'lik skor sonucu Süper Lig biletini rakibine kaptırmıştı. Altay, 11 yıl sonra aynı stadyumda sahaya kupa hedefiyle çıktı. Siyah-beyazlılar, 1'inci Lig'de 2000-01, 2005-06, 2006-07, 2008-09 ve 2009-10 sezonlarında 5 defa Play-Off oynamasına rağmen finallerden 1 kez bile Süper Lig'e çıkma başarısı gösteremedi. Altay bu periyotta 2 kez final kaybetme acısı yaşadı. İzmir ekibi finalde 2006'da Sakaryaspor'a 2007'de ise Kasımpaşa'ya kaybetti.
Altınordu-Altay arasındaki final maçının son düdüğüyle birlikte İzmir, 18 yıl sonra iki takımla Süper Lig'de yer alacak. İzmir'i Göztepe'den sonra bir kulüp daha Süper Lig'de temsil edecek. En son 2002-03 sezonunda Göztepe ve Altay Süper Lig'de yer almış ancak sezon sonunda iki takım da küme düşme acısı yaşamıştı.
Altay altyapısından yetişen Altınordu'nun forveti Hüsamettin Yener, eski kulübüne karşı final mücadelesinde ilk 11'de yer aldı. Altınordu Teknik Direktörü Hüseyin Eroğlu, Yılport Samsunspor'la deplasmanda oynanan yarı final rövanş maçında 11'de oynattığı sol bek Ufuk'u yedeğe çekerken Hüsamettin'i görevlendirdi. Takımın en skorer ismi olan genç forvet Enis Destan yine yedek soyundu.
Altay Teknik Direktörü Mustafa Denizli, son 3 sezonun gol kralı olan Portekizli forvet Marco Paixao'yu yedek soyundurdu. Siyah-beyazlılarda ön libero Thiam, Mustafa Denizli döneminde ilk kez forma giydi. Altay'da sağ bek Tolga'nın yerine Cebrail, sol kanat Erhan'ın yerine ise Ziya ilk 11'de şans buldu.
Altyapısından yetişip 18 yıl formasını giydiği Altay'a 38 yıl sonra teknik direktör olarak dönen Mustafa Denizli, Play-Off finaline 4'te 4 yaparak çıktı. Normal sezonun bitimine 2 hafta kala göreve gelen tecrübeli teknik adam Ümraniyespor (D) ve Bandırmaspor galibiyetlerinin ardından yarı finalde İstanbulspor karşısında iki önemli zafere imza attı.
Gençlik ve Spor Bakanı Dr. Mehmet Muharrem Kasapoğlu, TFF 1. Lig Play-Off finalinde Altınordu-Altay mücadelesini tribünden takip etti.
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