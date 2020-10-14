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Altınordu’da alt ve üst yapı çalışmaları sürüyor

ORDU HABERLERİ  | 14.10.2020 16:35 | Son Güncelleme

Ordu’nun Altınordu Belediyesi, sağlam bir alt ve üst yapısı olan bir şehir inşa etmek için çalışmalarını sürdürüyor.Ekipler, şehir merkezinde yılların kronikleşmiş sorunlarını da çözüme kavuştururken, bölgelerde başlattığı alt yapı çalışmalarına da aralıksız devam ediyor.

Ordu’nun Altınordu Belediyesi, sağlam bir alt ve üst yapısı olan bir şehir inşa etmek için çalışmalarını sürdürüyor.
Ekipler, şehir merkezinde yılların kronikleşmiş sorunlarını da çözüme kavuştururken, bölgelerde başlattığı alt yapı çalışmalarına da aralıksız devam ediyor. Yeni Mahalle’de, Okullar Caddesi ile Köprübaşı mevkisi arasını kapsayan geniş bir alanda başlanan alt yapı ve üst yapı çalışmalarını tamamlayan Altınordu Belediyesi, hizmete sunduğu 1. etabın ardından 2. etap çalışmalarını da sürdürüyor.
22’si merkez, 70’i kırsal mahalle olmak üzere 92 mahalle de ihtiyaç ve talepler doğrultusunda çalışmalarını yürüten Altınordu Belediyesi ekipleri, yaptığı planlama ve program çerçevesinde Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri uhdesinde yağmur suyu hattı yenileme, reglaj, malzemeli yol bakım onarımı, heyelan temizleme, boru atma, imar yolu açma ve parke tamiratı çalışması gerçekleştiriyor.

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Fatsa
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Unye
Arı Eczanesi (Gece 24'E Kadar Nöbetçi)
Unye
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