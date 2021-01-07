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Altınordu’da araçlar ücretsiz dezenfekte ediliyor

ORDU HABERLERİ  | 07.01.2021 15:18 | Son Güncelleme

Altınordu Belediyesi tarafından pandemi sürecinde hayata geçirilen ücretsiz araç dezenfekte istasyonu, hizmet vermeye devam ediyor.Korona virüs (Kovid-19) ile mücadelesini sürdüren Altınordu Belediyesi, Akyazı Mahallesi sahil bandında kurduğu araç dezenfekte istasyonu ile araçların dezenfekte işlemi ücretsiz gerçekleştiriliyor.

Altınordu Belediyesi tarafından pandemi sürecinde hayata geçirilen ücretsiz araç dezenfekte istasyonu, hizmet vermeye devam ediyor.
Korona virüs (Kovid-19) ile mücadelesini sürdüren Altınordu Belediyesi, Akyazı Mahallesi sahil bandında kurduğu araç dezenfekte istasyonu ile araçların dezenfekte işlemi ücretsiz gerçekleştiriliyor. Haftanın 6 günü saat 13.00-17.00 arasında hizmet veren ve vatandaşların yoğun ilgi gösterdiği istasyonda her gün yüzlerce araç ücretsiz dezenfekte ediliyor.
Korona virüse karşı araçlardaki riski azaltmaya yönelik çalışmaları sürdürdüklerine dikkat çeken Altınordu Belediye Başkanı Aşkın Tören, “Vatandaşlarımızın sağlığı bizim için her şeyden önemli.Toplum sağlığı açısından bütün ulaşım araçlarının düzenli aralıklarla dezenfekte edilmesi gerekiyor. Toplum sağlığını korumak adına yaptığımız çalışmalarımızdan birisi de ücretsiz olarak sunduğumuz araç dezenfekte hizmetidir. Tüm araç sahiplerini ve sürücülerimizi araç dezenfekte istasyonumuza davet ediyoruz” şeklinde konuştu.
Araç dezenfekte istasyonunda araçlarını ücretsiz dezenfekte eden vatandaşlar ise uygulamadan dolayı teşekkür ettiler.

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