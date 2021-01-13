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Altınordu’da dereler denizle buluşuyor

13.01.2021 15:11 | Son Güncelleme:
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Ordu Büyükşehir Belediyesi, Altınordu ilçesinde Şahincili, Yenimahalle ve Şirinevler Mahallelerinde su baskınlarına neden olan Fındıkyatağı Deresi’nde çalışma başlattı.

Ordu Büyükşehir Belediyesi, Altınordu ilçesinde Şahincili, Yenimahalle ve Şirinevler Mahallelerinde su baskınlarına neden olan Fındıkyatağı Deresi’nde çalışma başlattı. Kapalı olan dere yatağı açıldı. Dere üzerine büyük menfezler yerleştirilmeye başlandı.
Ordu’da altyapı yetersizliği olan ilçe ve mahallelerdeki çalışmalar sürüyor. Büyükşehir Belediyesi, 9 Eylül günü aşırı yağış sonrası meydana gelen Yeni Mahalle, Şirinevler ve Şahincili Mahallelerinde etkili olan su baskınlarına neden olan dere yatağında çalışma başlattı.
Şahincili Mahallesi’nin üst kotlarında yer alan Fındık Yatağı Deresi’nin yükünü hafifletmek için kapalı olan dereyi açan ve büz çalışması başlatan Fen İşleri Dairesi Başkanlığı ekipleri, aşırı yağışlarla birlikte meydana gelen su baskınlarının önüne geçmeyi hedefliyor.
Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Mehmet Hilmi Güler, dere üzerindeki çalışmaların tamamlanmasıyla birlikte, 3 mahalle ile dere çevresindeki siteler ve yolların güvence altına alınacağını söyledi.

Fındıkyatağı Deresi su baskınlarına neden olmuştu
Su baskını tehditlerini ortadan kaldırmak için altyapı faaliyetlerine ağırlık verdiklerini kaydeden Başkan Güler, “9 Eylül günü, Şahincili Mahallesi’nde yer alan Fındıkyatağı Deresi’nin üzerinin kapalı olması sonrası, bu bölgeden gelen sular, birçok mahallede hasara neden olmuştu. Fındık Yatağı Deresi, Zübeyde Hanım Caddesi ve Turgut Özal Bulvarı’nı keserek Ferhat Yılmaz Caddesi boyunca uzanıp Civil Irmağı’na bağlanıyor. Söz konusu dere yatağının kapalı olması, güzergâh boyunca olan keskin dönüşler neticesinde mevcut menfez patlamış ve bölgede bulunan Umut Hastanesi’ni su basmıştı. Ekiplerimiz bu bölgedeki sorunları ortadan kaldırmak için çalışmaları başlattı” dedi.

Dere üzerinde büz çalışmaları başladı
Fındık yatağı Deresi güzergahı boyunca menfez ebadı büyütülerek, keskin dönüşlerin mümkün olduğunca düzeltileceğini vurgulayan Başkan Güler, “400’lük büzleri 1200’lük büzlerle değiştiriyoruz. Böylelikle tıkalı ve yetersiz olan eski büzleri ortadan kaldırıyor, yeni ve ihtiyacı karşılayacak büyük büzlerle soruna neşter atıyoruz. Bu çalışmayla birlikte, Umut Hastanesi önünde Fındıkyatağı Deresi’ne bağlanan Şirinevler Deresi de deplase edilerek Fındıkyatağı Deresi’nin yükünü azaltıyoruz. Altınordu ilçemize hayırlı olsun” diye konuştu.

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