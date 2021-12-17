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Altınordu'da hedef ilk yarının son 2 maçını kazanmak

17.12.2021 12:07 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Altınordu'da hedef ilk yarının son 2 maçını kazanmak

İZMİR (AA) - Spor Toto 1. Lig'de yarın deplasmanda Balıkesirspor'la karşılaşacak Altınordu'nun teknik direktörü Hüseyin Eroğlu, ilk yarının son 2 maçını kayıpsız geçmek istediklerini bildirdi.

Eroğlu, yaptığı açıklamada, en son kazandıkları Kocaelispor maçında 3 puandan fazlasını elde ettiklerini belirtti.

Çıkışlarını devam ettirme düşüncesinde olduklarını kaydeden Eroğlu, şöyle konuştu:

"Her takım her takımı yenebiliyor. Herkes puan kaybediyor. Birinci ile sonuncu arasında maç oynansa da kimse sonucunu tahmin edemiyor. Aşağısı ile yukarısı arasında fazla puan farkı yok. Ligde iki üç maç kazanan tekrar play-off yarışına giriyor. Bizim öncelikli hedefimiz önümüzdeki iki maçı kazanmak."

Balıkesir Atatürk Stadı'nda oynanacak ve yarın saat 19.00'da başlayacak Balıkesirspor-Altınordu maçını, hakem Caner Ak yönetecek.

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