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Altınordu’da iftar sofralarına sıcak yemek

ORDU HABERLERİ  | 02.05.2020 09:19 | Son Güncelleme

Altınordu Belediyesi Ramazan ayı boyunca ihtiyaç sahipleri için günlük sıcak yemek dağıtımı yapıyor.“Biz Bize Yeteriz Türkiyem” kampanyası çerçevesinde salgın sürecinin ekonomik etkilerini en aza indirgemek için başlattığı sosyal belediyecilik çalışmalarıyla ihtiyaç sahibi ailelere gıda kolisi yardımı yapan, yaşlılarla yakından ilgilenen, askıda ekmek uygulamasını başlatan ve hasta ve hasta yakınları için ulaşım desteği sağlayan Altınordu Belediyesi bu uygulamalara bir yenisini daha ekledi.Ramazan ayının başlaması ile hayata geçirilen çalışma ile paylaşma ve dayanışmaya yönelik çalışmalarını arttıran Altınordu Belediyesi bu kapsamda her gün yaşlı, engelli, kendi yemeğini yapabilecek durumda olmayanlar ve yalnız yaşayanlar başta olmak üzere ihtiyaç sahibi aileler için iftar yemeği dağıtımı gerçekleştiriyor.Hijyen kurallarına uyularak hazırlanan yemekler, tabldotlara koyularak ihtiyaç sahiplerine ulaştırılmak üzere her gün iftar vaktine kısa bir süre kala araçlara yüklenerek yola çıkıyor.

Altınordu Belediyesi Ramazan ayı boyunca ihtiyaç sahipleri için günlük sıcak yemek dağıtımı yapıyor.
“Biz Bize Yeteriz Türkiyem” kampanyası çerçevesinde salgın sürecinin ekonomik etkilerini en aza indirgemek için başlattığı sosyal belediyecilik çalışmalarıyla ihtiyaç sahibi ailelere gıda kolisi yardımı yapan, yaşlılarla yakından ilgilenen, askıda ekmek uygulamasını başlatan ve hasta ve hasta yakınları için ulaşım desteği sağlayan Altınordu Belediyesi bu uygulamalara bir yenisini daha ekledi.
Ramazan ayının başlaması ile hayata geçirilen çalışma ile paylaşma ve dayanışmaya yönelik çalışmalarını arttıran Altınordu Belediyesi bu kapsamda her gün yaşlı, engelli, kendi yemeğini yapabilecek durumda olmayanlar ve yalnız yaşayanlar başta olmak üzere ihtiyaç sahibi aileler için iftar yemeği dağıtımı gerçekleştiriyor.
Hijyen kurallarına uyularak hazırlanan yemekler, tabldotlara koyularak ihtiyaç sahiplerine ulaştırılmak üzere her gün iftar vaktine kısa bir süre kala araçlara yüklenerek yola çıkıyor. Belirlenen adreslere ulaşan ekipler özenle hazırlanan yemekleri evlere servis ediyor.
Sıcak yemeklerini alan vatandaşlar da uygulamadan sıcak yemeklerini alan vatandaşlar uygulamadan duydukları memnuniyeti ifade edip Altınordu Belediyesi’ne teşekkür ediyorlar.

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Altinordu
Dilek Eczanesi (Gündüz Nöbetçi)
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Duru Eczanesi (Gündüz Nöbetçi)
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Selin Eczanesi (Gündüz Nöbetçi)
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Yeniçarşı Eczanesi (Gündüz Nöbetçi)
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