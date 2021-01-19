YURTHABER

  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Ordu
  4. Altınordu’da ulaşıma kapanan 18 mahalle yolu açıldı

Altınordu’da ulaşıma kapanan 18 mahalle yolu açıldı

19.01.2021 12:59 | Son Güncelleme:
TAKİP ET Google News'i Takip Et
Altınordu’da ulaşıma kapanan 18 mahalle yolu açıldı

Altınordu Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü’ne bağlı ekipler, yoğun kar yağışının görüldüğü bazı mahallelerde yol açma mesaisini sürdürüyor.Beklenen ilk kar yağışının başlamasıyla birlikte önlemler alan Altınordu Belediyesi, özellikle ana arterlerin sürekli açık tutulmasını sağladı.

Altınordu Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü’ne bağlı ekipler, yoğun kar yağışının görüldüğü bazı mahallelerde yol açma mesaisini sürdürüyor.
Beklenen ilk kar yağışının başlamasıyla birlikte önlemler alan Altınordu Belediyesi, özellikle ana arterlerin sürekli açık tutulmasını sağladı. Yüksek kesimlerde etkili olan kar yağışı ve buzlanmaya karşı çalışmalarını sürdüren Altınordu Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri, kapanan yollara müdahale ederek ulaşıma açtı.
Altınordu’nun yüksek kesimlerinde etkili olan kar yağışının ardından kapanan yollara Ordu Büyükşehir Belediyesi Fen İşleri Dairesi Başkanlığı’na bağlı ekipler ile birlikte müdahaleleri gerçekleştirdiklerini ifade eden Belediye Başkanı Aşkın Tören, “Karla mücadele ekibimiz gerçekleştirdiği mesai ise birlikte kapalı olan 18 mahalle yolunu ulaşıma açtı. Altınordu Belediyesi olarak ilçe genelinde karla mücadeleyi, Ordu Büyükşehir Belediyesi ile ortaklaşa ve koordineli bir şekilde sürdürüyoruz” dedi.

Altınordu’da ulaşıma kapanan 18 mahalle yolu açıldı

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
PARTNER Neslihan Atagül'den üzücü haber Neslihan Atagül'den üzücü haber
Ceren Özdemir'in katili pazartesi günü hakim karşısına çıkacakCeren Özdemir'in katili pazartesi günü hakim karşısına çıkacak

Ordu Namaz Vakitleri 19 Ocak Salı

İmsak
06:13
Sabah
07:42
Öğle
12:44
İkindi
15:13
Akşam
17:36
Yatsı
19:00

Ordu Nöbetçi Eczaneler19 Ocak Salı

Acar Eczanesi
Altinordu
Demir Eczanesi
Altinordu
Merkez Eczanesi
Altinordu
Gazi Eczanesi (24 Saat Nöbetçi)
Fatsa
Ulvi Eczanesi (Saat 24.00' Kadar Nöbetçi)
Fatsa
Atik Eczanesi (Saat 24.00' Kadar Nöbetçi)
Unye
Sağlık Eczanesi (24 Saat Nöbetçi)
Unye
Tümünü Göster
Ordu ECZANELER
Ordu ATM’LER

İlginizi Çekebilir

Merakla beklenen telefon tanıtıldı! İşte fiyatı

Merakla beklenen telefon tanıtıldı! İşte fiyatı

Cezaevi firarisi narkotik polisine yakalandı

Cezaevi firarisi narkotik polisine yakalandı

Dünyaca ünlü mağaraya sel engeli

Dünyaca ünlü mağaraya sel engeli

Samsunspor Başkanı Yıldırım ile taraftar arasında polemik

Samsunspor Başkanı Yıldırım ile taraftar arasında polemik

Beyaza bürünen üniversite kampüsünde kartpostallık görüntüler

Beyaza bürünen üniversite kampüsünde kartpostallık görüntüler

Trabzonspor, İttifak Holding Konyaspor maçı hazırlıklarına başladı

Trabzonspor, İttifak Holding Konyaspor maçı hazırlıklarına başladı

Diğer Haberler

Ceren Özdemir cinayetinin faili, polisleri yaralamasıyla ilgili beşinci kez hakim karşısına çıktı

Ceren Özdemir cinayetinin faili, polisleri yaralamasıyla ilgili beşinci kez hakim karşısına çıktı

Altınordu’da pandemi etkinlikleri sürüyor

Altınordu’da pandemi etkinlikleri sürüyor

Ordu’dan kar manzaraları

Ordu’dan kar manzaraları

Sokağa çıkma kısıtlamasında trafik denetimleri sürüyor

Sokağa çıkma kısıtlamasında trafik denetimleri sürüyor

Aralan: "Tüm halkımızı aşı yaptırmaya davet ediyorum”

Aralan: "Tüm halkımızı aşı yaptırmaya davet ediyorum”

Trafik kazasında ölen özel harekat polisinin cenazesi toprağa verildi

Trafik kazasında ölen özel harekat polisinin cenazesi toprağa verildi

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.