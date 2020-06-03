SPOR
  1. Haberler Haberler
  2. SPOR
  3. TFF 1. Lig
  4. Altınordulu Kerim Alıcı için Beşiktaş iddiası

Altınordulu Kerim Alıcı için Beşiktaş iddiası

TFF 1. LİG HABERLERİ  | 03.06.2020 14:14 | Son Güncelleme

Beşiktaş'ta Gökhan Gönül'ün takımda kalıp kalmayacağı belirsizliğini koruyor. Bunun üzerine TFF 1. Lig'den Kara Kartal için bir transfer iddiası geldi. Siyah beyazlı kulübün, Altınordu'da forma giyen sağ bek Kerim Alıcı ile ilgilendiği belirtildi.

Geçen sezondan bu yana Kerim'i takip eden siyah-beyazlıların İzmir temsilcisine teklif sunmaya hazırlandığı ileri sürüldü. Bu sezon kırmızı-lacivertli formayla 25 maçta görev alıp, 3 asist yapan 23 yaşındaki savunmacının Altınordu ile 2021 yılına kadar sözleşmesi bulunuyor.

Türk futbolunda son yılların yetiştirici kulübü olup bu yıl Ravil Tagir, Burak İnce, Hüseyin Atakan Üner gibi gençleri de vitrine çıkaran Altınordu yönetiminin cazip bir teklif gelmesi halinde Kerim'in satışına sıcak baktığı öğrenildi.

Geçen sezon Altınordu'dan Fenerbahçe'ye transfer olarak bu yıl Belçika'da Westerlo forması giyen Barış Alıcı'nın ikiz kardeşi olan Kerim'in de Süper Lig'de mücadele eden bir kulüpte görev almak istediği gelen haberler arasında.

Altınordu'da profesyonel olan Kerim, A takıma yükseldikten sonra son 4 sezonda 1’inci Lig'de toplam 83 maçta görev alıp, 3 kez rakip fileleri sarsmayı başardı. Genç defans oyuncusu bir kez U18, bir kez de U21 Milli Takım formasını terletti. Kerim, kariyerinde şimdiye kadar hiç kırmızı kart görmeyerek de dikkat çekti.

(DHA)


GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
Evini ateşe verip, kendini içeriye kilitledi Evini ateşe verip, kendini içeriye kilitledi
İstanbul ve Şampiyonlar Ligi cevabıİstanbul ve Şampiyonlar Ligi cevabı
En güzel Beşiktaş sözleriEn güzel Beşiktaş sözleri
1/
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Yasak kararı genişliyor! Sayı 38 oldu

Yasak kararı genişliyor! Sayı 38 oldu

Flaş uyarı: Vaka sayısında bir miktar artış var

Flaş uyarı: Vaka sayısında bir miktar artış var

Yıldız futbolcu Galatasaray'ı açıkladı

Yıldız futbolcu Galatasaray'ı açıkladı

F.Bahçe transferde bombayı patlatıyor

F.Bahçe transferde bombayı patlatıyor

F.Bahçeli futbolcudan harika asist

F.Bahçeli futbolcudan harika asist

Fenerbahçe'de kriz! Takımla idmana çıkmıyor

Fenerbahçe'de kriz! Takımla idmana çıkmıyor

Takım
O
Av
P
Detayları Göster

İlginizi Çekebilir

Yaz lastikleri ve fiyatları

Yaz lastikleri ve fiyatları

Erzurumspor'da 11 kişinin koronavirüs testi pozitif çıktı

Erzurumspor'da 11 kişinin koronavirüs testi pozitif çıktı

En ekonomik dizüstü – laptop modelleri

En ekonomik dizüstü – laptop modelleri

Özer Hurmacı'dan TFF'ye gönderme!

Özer Hurmacı'dan TFF'ye gönderme!

Adana Demirspor'dan olay paylaşım!

Adana Demirspor'dan olay paylaşım!

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Altınordulu Kerim Alıcı için Beşiktaş iddiası

Altınordulu Kerim için Beşiktaş iddiası

Nihat Özdemir'den İstanbul ve Şampiyonlar Ligi cevabı

İstanbul ve Şampiyonlar Ligi cevabı

Hatayspor’un kalecisi Ömer Alıcı'nın acı günü

Ömer Alıcı'nın acı günü

Altınordu'da Onur Taha Takır formaya göz kırptı

Onur Taha Takır formaya göz kırptı

Hüseyin Eroğlu'ndan futbolcular için sakatlık uyarısı

Eroğlu'ndan sakatlık uyarısı

Osmanlıspor dayanıklılık çalıştı

Osmanlıspor dayanıklılık çalıştı

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.