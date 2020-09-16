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Altınordu’nun altında 11 dere var

ORDU HABERLERİ  | 16.09.2020 15:49 | Son Güncelleme

Ordu’nun Altınordu ilçesinde 9 Eylül Çarşamba günü etkili olan şiddetli yağış sonrası meydana gelen su taşkını sonrası problem tespit edilen yağmur suyu hatlarını yenileme çalışması sürüyor.Ordu Büyükşehir Belediyesi, taşkın problemini direkt olarak yaşayan 13 farklı noktada 4 kombi, 3 temizlik aracı ile alt yapı yenileme ve temizlik çalışmalarını sürdürüyor.

Ordu’nun Altınordu ilçesinde 9 Eylül Çarşamba günü etkili olan şiddetli yağış sonrası meydana gelen su taşkını sonrası problem tespit edilen yağmur suyu hatlarını yenileme çalışması sürüyor.
Ordu Büyükşehir Belediyesi, taşkın problemini direkt olarak yaşayan 13 farklı noktada 4 kombi, 3 temizlik aracı ile alt yapı yenileme ve temizlik çalışmalarını sürdürüyor. Ordu Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Mehmet Hilmi Güler, yetersiz alt yapının bazı sorunları da beraberinde getirdiğine dikkat çekerek dereleri ıslah edip, sorunlu olan bölgelerde daha geniş yağmur ve kanalizasyon hattı inşa edileceğini söyledi.

Şehrin altında 11 dere var
Yapılan çalışmaları yerinde inceleyen Ordu Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Mehmet Hilmi Güler, çağdaş şehircilik anlayışında olayları olmadan önce önlemenin esas olduğuna dikkat çekerek bunun için gerekli tedbirleri olaylar olmadan önce almak istediklerini söyledi. Güler, “Ordu hızla büyüyen bir şehir olduğu için altyapısında bazı aksaklıklar olduğunu tespit ettik. Ordu’nun altında 11 tane dere mevcut. Bu 11 derenin güzergâhında incelemelerde bulunduk. Bu derelerin kiminin üstü kapatılmış kiminin üstüne ev yapılmış. Buralardaki yetersiz alt yapı bazı sorunlara sebebiyet veriyor. Büyükşehir Belediyesi olarak biz de bu sorunlu olan bölgeleri daha geniş yağmur suyu borularıyla, kanalizasyon hatlarıyla düzeltmeye çalışıyoruz. Su kontrol edilmezse felaketlere, edilirse zenginliğe sebep oluyor. Bu bakımdan biz dereleri ıslah ederek sel anında hızlı bir şekilde akmasını sağlamak ve su kaynağı olarak da kullanmak için çalışmalar yapıyoruz” dedi.

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Günaydın Eczanesi
Altinordu
Tuna Eczanesi
Altinordu
Uğur Eczanesi
Altinordu
Erguvan Eczanesi (24'E Kadar Nöbetçi)
Fatsa
Lokman Eczanesi (24 Saat Nöbetçi)
Fatsa
Neva Eczanesi (24 Saat Nöbetçi)
Unye
Yamaner Eczanesi (24'E Kadar Nöbetçi)
Unye
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