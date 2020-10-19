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Altınova Belediye Meclisi’nden Ermenistan’a kınama

YALOVA HABERLERİ  | 19.10.2020 13:00 | Son Güncelleme

Yalova’nın Altınova Belediye Meclisi, Ermenistan’ın, Azerbaycan’ın sivil yerleşim bölgelerine yönelik saldırılarını kınadı.Altınova Belediye Meclisi, Azerbaycan topraklarında insanlık suçu işleyen Ermenistan’ı oy birliğiyle kınadı.

Yalova’nın Altınova Belediye Meclisi, Ermenistan’ın, Azerbaycan’ın sivil yerleşim bölgelerine yönelik saldırılarını kınadı.
Altınova Belediye Meclisi, Azerbaycan topraklarında insanlık suçu işleyen Ermenistan’ı oy birliğiyle kınadı. Ayrıca Azerbaycan’dan bir şehirle kardeş şehir olunması yönünde oy birliğiyle tavsiye kararı alındı.
Belediye Başkanı Dr. Metin Oral, “Ermenistan’ın, Azerbaycan’ın sivil yerleşim bölgelerine yönelik devam eden saldırılarını şiddetle kınıyoruz" dedi.
Ermenistan’ın, esirlerin ve cenazelerin değişimi için 10 Ekim’de ilan edilen insanî ateşkesi hiçe saymaya devam ettiğine dikkat çeken Başkan Oral açıklamasında şu ifadelere yer verdi:
"İnsanlıktan nasibini almayanlar, Azerbaycanlı kardeşlerimizin cenazelerini dahi defnetmesine izin vermemektedir. Son saldırılarla Ermenistan, insanî değerlerle bağdaşmayan hukuk tanımaz yüzünü bütün dünyaya bir kez daha göstermiştir.
Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi’nin Karabağ ile ilgili 5 kararı bulunmaktadır. Bu kararların hepsinde de Ermenistan’a, ‘İşgal ettiğin toprakları terk et’ denilmektedir. Bu kararlara rağmen Azerbaycan, 30 yıldır oyalanmaktadır. Azerbaycan, Ermenistan’ın 27 Eylül’de gerçekleştirmiş olduğu saldırısıyla başlattığı vatan muhaberesi sonucunda topraklarını hızla geri almaya başlamıştır.
Türkiye’nin, Azerbaycan’ın kahraman halkıyla dayanışması daimî ve tamdır. Türkiye ve Türk milleti can Azerbaycan’ın haklı davasının sonuna kadar yanındadır.”

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