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Altınova Belediyesi 10 binin üzerinde Doğa Pasaportu dağıttı

26.12.2022 12:09 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Yalova Altınova Belediyesi’nin Marmara Denizi’nin kıyısındaki 249 kuş türüne ev sahipliği yapan Hersek Lagünü’nde hayata geçirdiği proje çerçevesinden 10 binin üzerinde vatandaşa Doğa Pasaportu verildi.

Altınova Belediyesi 10 binin üzerinde Doğa Pasaportu dağıttı

Yıl boyunca binlerce kuşun konaklamak için kullandığı ve bu nedenle de “Kuş Oteli” olarak da adlandırılan Hersek Lagünü, yerli ve yabancı turistlerin ilgi odağı olmaya devam ediyor. Kuş Oteli’nde ziyaretçilere verilen ve Türkiye’nin ilk ve tek uygulaması olan Altınova Belediyesi Doğa Pasaportu, binlerce doğaseverle buluştu.

KESİN KORUNACAK HASSAS ALAN

Cumhurbaşkanlığı Kararıyla Kesin Korunacak Hassas Alan olarak tescillenen Hersek Lagünde şu ana kadar 249 çeşit kuş türü tespit edildi. 2020 yılında açılan Altınova Belediyesi Hersek Lagünü Doğa Eğitim ve Engelli Uyumlu Kuş Gözlem Kulesi ile Tıbbi Aromatik Bitkiler Bahçesi’nin ziyaretçi sayısı her geçen gün artıyor. Bölgeyi 2022 yılında yaklaşık 25 bin kişi ziyaret etti.

AMAÇ, FARKINDALIK OLUŞTURMAK

Altınova Belediyesi Hersek Lagünü Doğa Eğitim ve Engelli Uyumlu Kuş Gözlem Kulesi konuklara Altınova Belediyesi tarafından Doğa pasaportu veriliyor. Ücretsiz olarak temin edilen doğa pasaportunu almayı kabul edenler, "Doğa ve Hayvanları Koruma ve Yaşatma" sözleşmesinin de gönüllüsü oluyor. İnternet üzerinde doğa gönüllüleri dijital kimliğiyle de desteklenen Doğa Pasaportu’nun amacının farkındalık oluşturarak doğa hareketini yaygınlaştırmak olduğu bildirildi.

“YÜZ BİNLERCE GÖNÜLLÜMÜZ OLACAK”

Altınova Belediye Başkanı Metin Oral, ulusal ve uluslararası kuş gözlemcilerinin, fotoğrafçıların ve doğaseverlerin lagüne ilgisinin her geçen gün arttığını söyledi. Başkan Oral, "Doğa Pasaportumuz, ziyaretçilerimizin en çok ilgisini çeken uygulama oldu. Tahminimizden çok çok daha olumlu geri bildirimler alıyoruz. Doğa ve hayvanları korumak için başlattığımız Doğa Pasaportu farkındalık çalışmasının büyüyerek yaygınlaşacak olmasını görmek bizi çok heyecanlandırdı. Çok mutluyuz. İnşallah hem pasaportumuz hem de dijital kimliğimiz ile birlikte yüz binlerce gönüllümüz olacak. Doğa bizim yeşil çizgimiz" diye konuştu.

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