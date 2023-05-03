Altınova Belediyesi Tıbbi ve Aromatik Bitkiler Bahçesi şifa merkezine dönüyor

Yerli ve yabancı birçok ziyaretçinin geldiği bahçede bundan sonra tıbbi ve aromatik bitkilerin satışı da yapılacak.

Tıbbi ve Aromatik Bitkiler Bahçesi’nde Yalova Atatürk Bahçe Kültürleri Merkez Araştırma Enstitüsü, İl Tarım ve Orman Müdürlüğü ile Doğa Koruma ve Milli Parklar Yalova Şubesi ile işbirliği yapan Altınova Belediyesi, ilçedeki tıbbi bitki üretimini de artırmak için altyapıyı oluşturmaya devam ediyor. 40 dönüm alan içinde kurulan bahçe bu yıl 3’üncü yılına giriyor. 300’e yakın tıbbi ve aromatik bitkinin yer aldığı bahçenin Türkiye’de örnek olacak bir duruma geldiğini anlatan Altınova Belediye Başkanı Metin Oral, “Şu anda 300’e yakın bitkimiz var, ürünümüz var. Bitkilerin sayılarını da her geçen gün artırıyoruz. Bir showroom şeklinde görünebilecek bir yer haline geldi” diye konuştu.

SÜS BİTKİLERİNDEN SONRA TIBBİ ETKİLER

Altınova’nın bitki kültürü konusunda tecrübesi olan bir kent olduğunu dile getiren Oral, “Özellikle süs bitkileri konusunda Türkiye’nin önde gelen, lokomotif kentlerinden birisi. Bir altyapımız, kültürümüz var. Dolayısıyla buradaki tecrübelerimiz, buradaki yapacağımız yetiştiricilik, ürünlerin çeşitliliğini arkadaki üreticilerimize, seralarımıza da bir gelir kaynağı olarak ortaklaşa projelerle bir gelir kaynağı olarak da devam etmek istiyoruz” açıklamasında bulundu.

Tesis Müdürü Mustafa Sarıgül ise 30 dönüm ekim alanında 140 olan bitki çeşit sayısını bu sene 300 ve üzerine çıkacağını dile getirdi. İlk defa hasat edilen bitkilerin kendi tohumlarından fide üretmeye başladıklarını söyleyen Sarıgül, "Tohum ve fide satışımızı da bu yıl inşallah yapacağız. Tarım Müdürlüğü’müzde satış için sertifikalarımızı aldık. Ar-ge çalışmalarımız, üniversitelerle bilimsel ve kültürel çalışmalarımız da bulunmakta. Özellikle bu sene burada üretmiş olduğumuz bitkilerimizden çay üretimi de yapacağız. 4 farklı bitki üzerinde bu çalışmayı yapacağız. Özellikle ön plana çıkan nane bitkimiz. Kudret narı, melisa ve farklı bir türümüz daha var. Şeker otunun da üretimini yapıp katkı maddesi olarak çayda tüketimini inşallah sağlayacağız" dedi.

