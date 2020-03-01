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Altınova tek yürek, tek ses: ’şehitler ölmez, vatan bölünmez’

YALOVA HABERLERİ  | 01.03.2020 18:14 | Son Güncelleme

Yalova Altınova ilçesinde vatandaşlar, İdlib’de şehit olan 36 askeri dualarla andı.Altınova Kaymakamlığı öncülüğünde Altınova Belediye Hizmet binası önünde şehit olan askerler için mevlit okundu.

Yalova Altınova ilçesinde vatandaşlar, İdlib’de şehit olan 36 askeri dualarla andı.
Altınova Kaymakamlığı öncülüğünde Altınova Belediye Hizmet binası önünde şehit olan askerler için mevlit okundu. Altınova Kaymakamı Regaip Ahmet Özyiğit ve Belediye Başkanı Metin Oral’ın da katıldığı yürüyüşe ellerinde Türk bayraklarıyla katılan vatandaşlar, tekbirler getirip ’şehitler ölmez vatan bölünmez’ diye slogan attı. Altınova’da dükkanlar, cadde ve meydanlar Türk bayraklarıyla donatıldı. Şehit haberlerinin ardından belediye hizmet binasına dev Türk Bayrağı asıldı. Altınova Belediye binası önünde düzenlenen programa vatandaşlar büyük katılım sağladı.
Yürüyüşün ardından vatandaşlara helva ikram edildi. Tük Milleti’nin tek vücut olarak iç ve dış düşmanlara her zaman göğüs gerdiğini ifade eden Altınova Belediye Başkanı Dr. Metin Oral, “Bu aziz vatan için, şehit olacak milyonlarca insan var. Bu hainler asla ve asla başaramayacaklar. Bu millete asla diz çöktüremeyecekler. Biz birbirimize daha sıkı sarıldıkça, birbirimizi daha fazla sevdikçe bu hainler asla ve asla başaramayacaklardır” diye konuştu.

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