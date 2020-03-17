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Altınova’da okullar ilaçlandı

YALOVA HABERLERİ  | 17.03.2020 11:46 | Son Güncelleme

Yalova’nın Altınova ilçesinde okullar koronavirüs salgınına karşı ilaçlanarak dezenfekte edildi.Altınova Belediyesi koronavirüse karşı mücadele kapsamında tüm okullarda ilaçlama ve dezenfekte çalışması yaptı.

Yalova’nın Altınova ilçesinde okullar koronavirüs salgınına karşı ilaçlanarak dezenfekte edildi.
Altınova Belediyesi koronavirüse karşı mücadele kapsamında tüm okullarda ilaçlama ve dezenfekte çalışması yaptı. Fen İşleri Garaj Amirliği Temizlik İşleri ekipleri, okullarda ve öğrenci yurtlarında ilaçlama çalışması gerçekleştirdi. Özel kıyafetli görevliler tarafından okullar ve sınıflar virüse karşı ilaçlandı. Sıralardan duvarlara, tuvaletlerden, merdiven korkuluklarına kadar hiçbir ayrıntı atlanmadan sınıfların en ücra köşesine kadar bütün okullar büyük bir titizlik içinde yapılan ilaçlamayla virüs tehlikesine karşı dezenfekte edildi.
İlçede bulunan bütün okullarda ilaçlama çalışması başlattıklarını ve parklardaki çocuk oyun gruplarında da dezenfekte çalışmaları yaptıklarını vurgulayan Altınova Belediye Başkanı Dr. Metin Oral, “Altınova Belediyesi olarak halk sağlığı için hareket diyoruz. Ortaya çıkan durumun ciddiyetinin farkındayız. Salgın hastalıklara karşı tedbirlerimizi en üst seviyeye çıkardık. Ancak bu noktada vatandaşlarımıza da büyük sorumluluk düşüyor. Her bir vatandaşımız günlük hayatında uyguladığı basit tedbirlerle salgın hastalıkların önüne geçebilir. Bu konudaki çalışmalarımız devam edecek" dedi.

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