Altıntaş Ziraat Odası Başkanı’ndan Vali Çelik’e ziyaret

Altıntaş Ziraat Odası Başkanı Hikmet Koyak, Abdullah Güngör ve Yalnızsaray Köyü Muhtarı İsmail Bakır, Kütahya Valisi Ali Çelik’e hayırlı olsun ziyaretinde bulundu.

Altıntaş heyetinin talep ve önerilerini dinleyen Vali Çelik, kendisine iletilen konuların takipçisi olacağını söyledi.

Ziraat Odası Başkanı Hikmet Koyak, yaptığı açıklamada, ’’Hayırlı olsun ziyaretine gittiğimiz Kütahya Valimiz ile görüştük. Köylerimizde var olan sorunları konuştuk. Sayın Valimiz barajın sulama için açılması için gerekli talimatı verdi. Kendilerine köylerimiz adına teşekkür ediyorum’’ dedi.



