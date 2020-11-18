YURTHABER
  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Kütahya
  4. Altıntaş’ta 4 bin adet lavanta dikildi

Altıntaş’ta 4 bin adet lavanta dikildi

KÜTAHYA HABERLERİ  | 18.11.2020 10:40 | Son Güncelleme

Kütahya’nın Altıntaş ilçesinde belediye tarafından 4 bin adet lavanta dikimi yapıldığı bildirildi.Altıntaş Belediye Başkanı Arif Teke, yaptığı açıklamada, ’’İlçemiz Cumhuriyet Mahallesinde, "Lavanta bahçesi" oluşturduk.

Kütahya’nın Altıntaş ilçesinde belediye tarafından 4 bin adet lavanta dikimi yapıldığı bildirildi.
Altıntaş Belediye Başkanı Arif Teke, yaptığı açıklamada, ’’İlçemiz Cumhuriyet Mahallesinde, "Lavanta bahçesi" oluşturduk. İlk etapta 4 bin adet lavanta dikimi gerçekleştirdik. Amacımız mahallede güzel bir görsel oluşturmak, lavantanın önemini insanımıza anlatmak ve aşılamak istiyoruz. Türkiye’de özellikle son yıllarda üretimi artan lavanta, kozmetikten temizlik sektörüne, sağlıktan sanayiye kadar geniş bir alanda kullanılıyor. Emeği geçen herkese ve belediye çalışanlarımıza teşekkür ediyoruz. Lavanta dikimine devam edeceğiz’’ dedi.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
1 gecede ünlü oldu! Bakın neden takip ediyorlarmış 1 gecede ünlü oldu! Bakın neden takip ediyorlarmış
Kütahya’da feci kaza: 2 yaralıKütahya’da feci kaza: 2 yaralı
1/

Kütahya Namaz Vakitleri 18 Kasım Çarşamba

İmsak
06:14
Sabah
07:40
Öğle
12:50
İkindi
15:27
Akşam
17:50
Yatsı
19:11

Kütahya Nöbetçi Eczaneler18 Kasım Çarşamba

Dönmez Eczanesi
Merkez
Kurtuluş Eczanesi
Merkez
Anadolu Eczanesi
Emet
Ayşem Eczanesi
Gediz
Hayat Eczanesi
Simav
Çağlar Eczanesi
Tavsanli
Tümünü Göster
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.