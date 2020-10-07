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Altıntaş’ta Beşkarış Barajı Sulama projesi

KÜTAHYA HABERLERİ  | 07.10.2020 08:16 | Son Güncelleme

Kütahya’nın Altıntaş ilçesinde, DSİ Bölge Müdürü Kağan Şan ve ekibinin katıldığı Beşkarış barajı sulama projelerini içeren toplantı yapıldığı bildirildi.Altıntaş Belediye Başkanı Arif Teke, yaptığı açıklamada, ’’AK Parti İlçe Başkanımız Hakan Uşak ile birlikte, DSİ Eskişehir Bölge Müdürü Kağan Şan ve DSİ Eskişehir ve Kütahya yetkililerimiz ile Altıntaş Beşkarış Barajı ikinci etap ve üçüncü etap sulama projelerimiz konusunu istişare ettik.

Altıntaş’ta Beşkarış Barajı Sulama projesi

Kütahya’nın Altıntaş ilçesinde, DSİ Bölge Müdürü Kağan Şan ve ekibinin katıldığı Beşkarış barajı sulama projelerini içeren toplantı yapıldığı bildirildi.
Altıntaş Belediye Başkanı Arif Teke, yaptığı açıklamada, ’’AK Parti İlçe Başkanımız Hakan Uşak ile birlikte, DSİ Eskişehir Bölge Müdürü Kağan Şan ve DSİ Eskişehir ve Kütahya yetkililerimiz ile Altıntaş Beşkarış Barajı ikinci etap ve üçüncü etap sulama projelerimiz konusunu istişare ettik. Beşkarış barajımızda ikinci etap çalışmaları yakında bitiyor. Üçüncü etabın ise yapım ihalesi için çalışmaları sürdürüyoruz. İlçe tarımı açısından son derece önemli olan bu projeleri bir an önce bitirmek istiyoruz. Yakın ilgilerinden dolayı DSİ Bölge Müdürü Kağan’a ve ekibine teşekkür ediyoruz’’ dedi.

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