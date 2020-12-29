YURTHABER
  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Kütahya
  4. Altıntaş’ta köprü genişletme çalışması

Altıntaş’ta köprü genişletme çalışması

KÜTAHYA HABERLERİ  | 29.12.2020 10:05 | Son Güncelleme

Kütahya’nın Altıntaş ilçesinde Gediz yol kavşağında bulunan köprüde genişletme çalışmalarının başladığı bildirildi.Altıntaş Belediye Başkanı Arif Teke, yaptığı açıklamada, ’’İlçemiz, Harman yeri Köprüsünde (Gediz Yol kavşağı) genişletme çalışmaları başlatıldı.

Kütahya’nın Altıntaş ilçesinde Gediz yol kavşağında bulunan köprüde genişletme çalışmalarının başladığı bildirildi.
Altıntaş Belediye Başkanı Arif Teke, yaptığı açıklamada, ’’İlçemiz, Harman yeri Köprüsünde (Gediz Yol kavşağı) genişletme çalışmaları başlatıldı. Çalışmaların kısa sürede bitirilmesi hedeflenmekte. Vatandaşlarımızın huzuru ve rahatı için yapılan çalışmalar ilçemizde her alanda devam etmekte. Emeği geçen, Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü ve firma yetkililerine, belediye çalışanlarımıza, işçi kardeşlerimize ve katkı sağlayan herkese teşekkür ediyorum’’ dedi.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Türkiye'yi sevindiren kare! Türkiye'yi sevindiren kare!
Kütahya’da feci kaza: 2 yaralıKütahya’da feci kaza: 2 yaralı
1/

Kütahya Namaz Vakitleri 29 Aralık Salı

İmsak
06:43
Sabah
08:13
Öğle
13:07
İkindi
15:31
Akşam
17:52
Yatsı
19:16

Kütahya Nöbetçi Eczaneler29 Aralık Salı

Horozoglu Eczanesi
Merkez
Yaşam Eczanesi
Merkez
Emet Eczanesi
Emet
Murat Eczanesi
Gediz
Şule Eczanesi
Simav
Hatipler Eczanesi
Tavsanli
Tümünü Göster
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.