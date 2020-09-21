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Altınyıldız Classics, şıklığı ve rahatlığı aynı anda sunuyor

İSTANBUL HABERLERİ  | 21.09.2020 11:12 | Son Güncelleme

Altınyıldız Classics, şıklığı ve rahatlığı aynı anda sunuyor

İSTANBUL (AA) - Altınyıldız Classics ceketler, lacivertten beyaza ve hakiye uzanan renk seçenekleriyle, şıklığı ve rahatlığı aynı anda sunmayı başarıyor.

Altınyıldız Classics açıklamasına göre, havalar yavaş yavaş serinlemeye başladı ve Altınyıldız Classics’in ince ceket ve yazlık trikolarıyla stilden ödün vermeden geçiş mevsiminin keyfi çıkarılabilir.

Farklı ortamlara uyum sağlayabilen ceketler, serin akşamlar için ideal. Ceketlerin yanı sıra yarım kollu trikolar da kararsız havalarda gündüzden geceye devam eden parçalar oluyor. Beyaz ve açık mavi gibi fresh renklerle öne çıkan Altınyıldız Classics trikolar geçiş mevsiminde kurtarıcınız olmaya aday.

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