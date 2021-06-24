Altınyıldız Classics "Yüzde 100 Sürdürülebilir Vitrin" projesini başlattı

İSTANBUL (AA) - Altınyıldız Classics, çevre dostu bağlantılı projeleri kapsamında, Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi Sürekli Eğitim Uygulama ve Araştırma Merkezi iş birliği ile "Yüzde 100 Sürdürülebilir Vitrin" projesi başlattı.

Altınyıldız Classics'ten yapılan açıklamaya göre, şirket, sürdürülebilir tekstile destek vermek amacıyla kurulduğu günden beri çevre dostu projelerine yenilerini eklemeye devam ediyor.

Bu çerçevede Altınyıldız Classics, tüm atık kumaşları renk ve içeriklerine göre ayrıştırarak Uşak'ta bulunan "OEKO-TEX Standart 100 ve Global Recycled Standard (GRS)" sertifikalı Haksa dönüşüm fabrikasında ipliğe dönüştürerek geri dönüşüme katkı sürecini daha kapsamlı şekilde yürütme kararı aldı.

Daha önce 13 ton geri dönüştürülmüş elyaf kullanarak 1 milyon 200 bin pet şişeyi kumaşa dönüştüren Altınyıldız Classics, yeni projeyle geri dönüşüm kumaşlardan bir kapsül koleksiyon oluşturmayı hedefliyor.

Dönüşüm merkezi iş birliğini, mağazalarda ürün toplama ayağında da sürdürecek olan Altınyıldız Classics, mağazalardan toplanan ürünleri de belirli aralıklarla Uşak dönüşüm fabrikasında ayrıştırarak tekrar dönüştürecek.

- Öğrenciler, yılbaşı vitrini tasarlayacak

Altınyıldız Classics, çevre dostu bağlantılı projeleri kapsamında, Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi Sürekli Eğitim Uygulama ve Araştırma Merkezi iş birliği ile "Yüzde 100 Sürdürülebilir Vitrin" projesi başlattı.

Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi ön lisans, lisans, yüksek lisans ve SEM sertifika programı öğrencilerini kapsayan projenin ilk aşamasında, öğrenciler firmanın stoklarında bulunan sürdürülebilir malzemeleri kullanarak yılbaşı vitrini tasarlayacak.

23-30 Haziran ve 3 Temmuz'da yapılacak workshop'lara katılım gösteren öğrencilere, Doç. Dr. Sibel Onat Hattap, Doç. Dr. Kevser Gürcan Akbaş, Öğr. Gör. Pınar Salman, Dr. Öğr. Üyesi Başak Özdoğan, Doç. Fatma Öztürk Dönmez, Dr. Öğr. Üyesi Çağla Tulukçu, Doç. Dr. Öğr. Üyesi Ece Postalcı, Öğr. Gör. Derya Tecimer, Öğr. Gör. Ayşegül Erdin Pekmezci ve Arş. Gör. Reyhan Polat'ın yanı sıra BR Mağazacılık Kurumsal iletişim Direktörü Uğur Gülce, Beymen Business Tasarım Müdürü Ahmet Korkmaz, Altınyıldız Classics Tasarım Müdürü Tuğba Uğuz, BR Mağazacılık Görsel Tasarım Müdürü Derya Delice ve Görsel Sunum Müdürü Özgür Dumantepe tarafından eğitimler verilecek.

Workshop'lara katılan öğrencilere destek amaçlı burs verilirken, sürdürülebilir vitrin malzemeleri, kumaşlar, koliler, naylon torbalar, plastikler gibi aslında tüm dönüşebilen atık malzemelerle öğrencilerden yılbaşı vitrin tasarımı yapmaları istenecek. Seçilen tasarımlar, 3 büyük şehirde belirlenen Altınyıldız Classics mağaza vitrinlerinde yılbaşı dönemi boyunca sergilenecek.

Workshop'a katılan tüm öğrencilere hediye çeki verilirken, vitrinde kullanılmak üzere tasarımları seçilen öğrencilere ise ayrıca para ödülü takdim edilecek.

Program kapsamındaki yetenekli adaylar, insan kaynakları aday havuzuna alınarak staj imkanından faydalanacak ve açık pozisyonlar için değerlendirilecek.

