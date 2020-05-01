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  4. Altınyıldız Classics'ten Sağlık Bakanlığı'na maske desteği

Altınyıldız Classics'ten Sağlık Bakanlığı'na maske desteği

İSTANBUL HABERLERİ  | 01.05.2020 10:47 | Son Güncelleme

İlgili makamlar tarafından onaylanan kriterlere uygun materyaller kullanılarak üretilen maskeler, Sağlık Bakanlığı'na teslim ediliyor

İSTANBUL (AA) - Altınyıldız Classics, Türkiye'nin salgınla mücadelesi kapsamında başlatılan seferberliğe destek vererek yeni bir maske üretim teknolojisine geçtiğini duyurdu.

Altınyıldız Classics'ten yapılan açıklamaya göre, özellikle koronavirüs ile mücadelede en ön sıralarda bulunan ve hayatları pahasına bu işlerini devam ettiren sağlık çalışanlarına destek vermek bugünlerde büyük önem taşıyor.

Bu kapsamda son dönemin en büyük ihtiyaçlarından birinin giderilmesi adına harekete geçen Altınyıldız Classics, üretim tesislerinde tamamen sterilize koşullarda maske üretimi gerçekleştiriyor.

İlgili makamlar tarafından onaylanan kriterlere uygun materyaller kullanılarak üretilen maskeler, Sağlık Bakanlığı'na teslim ediliyor.

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Anahtar Kelimeler:
Altınyıldız Classics Sağlık Bakanlığı

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