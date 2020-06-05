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Altun’dan Doğru’ya arazi yolları teşekkürü

GAZİANTEP HABERLERİ  | 05.06.2020 10:01 | Son Güncelleme

Araban Ziraat Odası Başkanı Hasan Altun, ilçedeki tarım alanlarına giden arazi yollarını açan Araban Belediye Başkanı Hasan Doğru’ya teşekkür etti.Araban Ziraat Odası Başkanı Hasan Altun, Araban Ovası’nda, yaz mevsimlerinde toz toprak olan, kış mevsimlerinde ise çamur deryasına dönen tarım arazilerine giden yolların bakım, onarım ve kumlama çalışmalarını yapan Araban Belediye Başkanı Hasan Doğru’ya teşekkür etti.

Araban Ziraat Odası Başkanı Hasan Altun, ilçedeki tarım alanlarına giden arazi yollarını açan Araban Belediye Başkanı Hasan Doğru’ya teşekkür etti.
Araban Ziraat Odası Başkanı Hasan Altun, Araban Ovası’nda, yaz mevsimlerinde toz toprak olan, kış mevsimlerinde ise çamur deryasına dönen tarım arazilerine giden yolların bakım, onarım ve kumlama çalışmalarını yapan Araban Belediye Başkanı Hasan Doğru’ya teşekkür etti. Altun, ünü ülke sınırlarını aşan meşhur Araban sarımsağının ve Türkiye’nin en kaliteli makarnalık sert buğdayının yetiştiği, kuru bakliyat firmaları tarafından Orta Doğu, Avrupa ülkeleri, ABD ve Kanada’ya ihraç edilen meşhur Araban Firiği’nin yapıldığı, Güneydoğu Anadolu bölgesinin tahıl ambarı olarak bilinen Araban Ovası’ndaki arazi yollarında yapılan bakım çalışmaları ile çiftçilerin arazi yolu çilesinin sona erdiğini belirtti.
Konu ile ilgili açıklama yapan Araban Ziraat Odası Başkanı Hasan Altun, "Araban Ovası’nda üretim yapan çiftçilerin sıklıkla kullandığı, yazın toz toprak içinde, kışın da çamur içinde kalan yollar üreticileri zor durumda bırakıyordu. Özellikle üreticilerin tarlalarında üretim yapmak için tohum, gübre ve hasat dönemlerinde bu yollar zorluk çıkarıyordu. Bu nedenle tarlalarına gitmek için çile çeken çiftçilerin arazi yollarında bakım, onarım, genişletme ve kumlama çalışması yapılması gerekiyordu. Bu çalışmaları başlatarak Arabanlı çiftçilere arazi yolu desteği veren ve üreticilerimizi zorlu arazi yolu çilesinden kurtarmak için çalışma başlatan Araban Belediye Başkanı Hasan Doğru’ya oda başkanı olarak şahsım ve çiftçiler adına teşekkür ediyoruz" dedi.
Belediye Başkanı Hasan Doğru ise, "Araban Belediyesi olarak Araban Ovası’ndaki toprak olan arazi yollarımızın bakım, onarım ve kumlama çalışmalarına başladık. Çalışmaların ilkine 3 kilometrelik Eski Karapınar Yolu olarak bilinen arazi yolumuzda başladık ve tamamladık. Toplam 13 bin ton malzeme kullandık. Çiftçilerimize hayırlı olsun. Plan ve program dahilinde arazi yollarımızın yapımına devam edilecek. Arabanlı çiftçilerimizin ve üreticilerimizin yararına olacak projelerde Araban Ziraat Odası Başkanı Hasan Altun ile işbirliği içinde çalışmaktayız. Bu kapsamda, ünü ülke sınırlarını aşan Araban sarımsağının ve ülkenin en kaliteli makarnalık sert buğdayının yetiştiği, Orta Doğu ülkeleri, Avrupa ülkeleri, ABD ile Kanada gibi ülkelere ihraç edilen meşhur Araban Firiği’nin yapıldığı ve 206 bin dönüm ekilip biçilen alan kapasitesi bulunan Araban Ovası’ndaki kaliteli olan ürün kalitesini ve yüksek olan rekolteyi daha da arttırmak için proje çalışmalarımızı sürdürmekteyiz’’ şeklinde konuştu.

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