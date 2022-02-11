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Alvarlı Efe Hazretleri'nin yazdığı mektuplar Erzurum Şehir Arşivi'ne ulaştırıldı

11.02.2022 09:56 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Alvarlı Efe Hazretleri'nin yazdığı mektuplar Erzurum Şehir Arşivi'ne ulaştırıldı

Erzurum'un önemli alimlerinden Alvarlı Muhammed Lutfi Efendi'nin (Alvarlı Efe Hazretleri) kaleminden çıkan mektuplar, talebesinin torunları tarafından kentteki şehir arşivine teslim edildi.

Alvarlı Muhammed Lutfi Efendi'nin yaşadığı dönemdeki talebelerinden Erzurumlu Hacı Ahmet Turan'a el yazısıyla yazdığı mektupları, Turan'ın oğlu Abdülhamit Turan uzun süre özel bir alanda sakladı.

Babasının emanetlerine gözü gibi bakan ve bugüne kadar gelmesini sağlayan Turan, mektupları Erzurum Teknik Üniversitesi (ETÜ) bünyesinde kurulan Erzurum Şehir Arşivi’nin (ERŞA) kullanımına sunmaya hazırlanırken geçen günlerde trafik kazasında vefat etti.

Turan'ın bu arzusunu gerçekleştirmek isteyen çocukları, mektupları daha önce babalarının da iletişime geçtiği ETÜ Rektör Yardımcısı ve tarihçi Prof. Dr. Murat Küçükuğurlu'ya teslim etti.

Alvarlı Efe Hazretleri'nin el yazısından çıkan mektuplar, incelenerek kentin tarih arşivine konulacak.

- "Ailesi olarak bunların Erzurum arşivine mal olmasını istiyoruz"

Abdülhamit Turan'ın oğlu Mahmut Turan, AA muhabirine, eserlerin dedesinden babasına kaldığını, onun da bunlara gözü gibi baktığını söyledi.

Babasının Erzurum sevdalısı olduğunu ve bu nedenle memleketle ilgili önemli olayları hep sakladığını anlatan Turan, şöyle devam etti.

"Mektupları uzun yıllar saklamış ve Erzurum Şehir Arşivi'nin oluşturulduğunu duyunca Murat hocamızla iletişime geçmiş. Bize de söylediğinde nasıl isterse yapmasını söyledik. Kendisinin zamansız ölümü buna engel oldu. Hocamıza teslim edeceği belgeleri tasnif edecekti ama bu nasip olmadı. Belgeler hocamızın yardımıyla incelenecek ve tercüme edilerek arşive kazandırılacak. Ailesi olarak bunların kaybolmasını istemiyor, Erzurum arşivine mal olmasını istiyoruz."

Turan, teslim ettikleri mektupların ikisinin Alvarlı Efe'nin kendi el yazısıyla bizzat kaleme aldığını belirterek, "Üçüncüsü ise oğlu Seyfettin Efe'nin dedeme, dedemin de ona cevaben yazdığı mektup. Bildiğimiz ve emin olduğumuz mektupları getirdik. Daha sonra tamamını hocamıza ulaştırmaya çalışacağız. İçlerinde şehrimiz için kıymetli şeylerin çıkacağını tahmin ediyoruz." diye konuştu.

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