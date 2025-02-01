Alvaro Morata Galatasaray'da! İşte transferin ilk fotoğrafı...

Galatasaray, Morata transferinde mutlu sona ulaştı. Ünlü menajer Gardi, Morata ile birlikte fotoğrafını paylaşarak transferin bittiğini duyurdu.

PAYLAŞIM GELDİ

Menajer George Gardi, sosyal medya hesabından Alvaro Morata ve Galatasaray Sportif AŞ Başkan Vekili Abdullah Kavukcu ile bir paylaşımda bulundu.

ANLAŞMA ŞARTLARI

Milan ile anlaşma sağlayan Galatasaray, İspanyol golcü Alvaro Morata ile sözleşme imzaladı. 1,5 yıllık kiralama olarak imzalanan sözleşmede zorunluluk maddesi bulunmuyor. Galatasaray Sportif AŞ Yönetim Kurulu Üyesi Abdullah Kavukçu, menajer George Gardi ve 32 yaşındaki golcü oyuncu birlikte poz verdi. (DHA)

ALVARO MORATA KİMDİR?

Futbol kariyerinde Avrupa’nın en büyük kulüplerinde forma giyen Alvaro Morata, kazandığı kupalar ve attığı kritik gollerle adından sıkça söz ettirdi. Geçtiğimiz yaz Avrupa Şampiyonu olan İspanya Milli Takımı’nın forveti olarak mücadele eden 32 yaşındaki golcü, kulüp kariyerinde de büyük başarılar elde etti.

ALVARO MORATA KAÇ KUPA KAZANDI?

2 kez Şampiyonlar Ligi şampiyonluğu

1 kez Avrupa Ligi şampiyonluğu

1 kez UEFA Süper Kupa zaferi

2 kez La Liga şampiyonluğu

Başarılarla dolu kariyerine Galatasaray’da devam etmeye hazırlanan Morata, bu sezon başında 13 milyon euro bonservis bedeliyle Milan’a transfer olmuştu. İtalya’da 25 maça çıkan İspanyol golcü, 6 gol ve 2 asistlik performans sergiledi.