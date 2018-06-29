Alvaro Negredo Al Ittihad'a transfer oluyor!

Beşiktaş'tan ayrılmasına kesin gözüyle bakılan İspanyol golcü Alvaro Negredo'nun yeni takımı belli oldu.
Eşyalarını topladı
32 yaşındaki forvetin İstanbul'daki eşyalarını topalyıp tedavisi nedeniyle İspanya'daki kendi doktoruna gitmeye hazırlandığı öğrenilirken, Beşiktaş cephesinden gelen "Burada kal, sonra durumuna bakalım" teklifine olumsuz yaklaştığı kaydedildi.
Al Ittihad'a yakın
Alvaro Negredo'nun, Suudi Arabistan takımlarından Al Ittihad'a gitmeye sıcak baktığı, ancak İspanyol golcüye ABD ekiplerinden Kansas City'den de teklif olduğu öğrenildi.
(Milliyet)
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