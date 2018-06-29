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Alvaro Negredo Al Ittihad'a transfer oluyor!

BEŞİKTAŞ HABERLERİ  | 29.06.2018 23:00 | Son Güncelleme

Teknik Direktör Şenol Güneş'in kadroda düşünmediği Alvaro Negredo'nun yeni takımı belli oldu. Alvaro Negredo'nun Al Ittihad ile anlaşmak üzere olduğu ve İspanyol forvete Kansas City'nin de talip olduğu belirtildi.

Alvaro Negredo Al Ittihad'a transfer oluyor!

Beşiktaş'tan ayrılmasına kesin gözüyle bakılan İspanyol golcü Alvaro Negredo'nun yeni takımı belli oldu.

Eşyalarını topladı

32 yaşındaki forvetin İstanbul'daki eşyalarını topalyıp tedavisi nedeniyle İspanya'daki kendi doktoruna gitmeye hazırlandığı öğrenilirken, Beşiktaş cephesinden gelen "Burada kal, sonra durumuna bakalım" teklifine olumsuz yaklaştığı kaydedildi.

Al Ittihad'a yakın

Alvaro Negredo'nun, Suudi Arabistan takımlarından Al Ittihad'a gitmeye sıcak baktığı, ancak İspanyol golcüye ABD ekiplerinden Kansas City'den de teklif olduğu öğrenildi.

(Milliyet)

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Anahtar Kelimeler:
Alvaro Negredo Beşiktaş kansas city al ittihad

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