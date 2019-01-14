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Alvaro Negredo Al Nasr'dan ayrılmadığını açıkladı

AVRUPADAN FUTBOL HABERLERİ  | 14.01.2019 17:57 | Son Güncelleme

Sezon başında Beşiktaş'tan Al Nasr takımına transfer olan Alvaro Negredo'nun takımıyla olan sözleşmesini feshettiği iddia edilmişti. Alvaro Negredo, yaptığı paylaşımlarla takımı ile yoluna devam ettiğini açıkladı.

Alvaro Negredo Al Nasr'dan ayrılmadığını açıkladı

Sezon başında Beşiktaş'tan Al Nasr'A transfer olan Alvaro Negredo,için "Sözleşmesi fesh edildi" iddiası ortaya atılmıştı.

İspanyol oyuncu böyle bir durumun söz konusu olmadığını ve takımında yola devam ettiğini söyledi.

Instagram'dan da bir paylaşımda bulunan Negredo, "Bu iddialar doğru değil" sözünü kullandı.

Bir başka paylaşımında ise Negredo, "Sıkı çalışmalıyız"" ifadelerini kullandı. Negredo, bugün takımla birlikte antrenmanda yer aldı.

33 yaşındaki Álvaro Negredo Sánchez, Katar ekibinde 11 maçta 9 kez fileleri sarstı.

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Alvaro Negredo al nasr

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