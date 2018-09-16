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Alvaro Negredo Beşiktaş'a veda etti

BEŞİKTAŞ HABERLERİ  | 16.09.2018 15:24 | Son Güncelleme

Beşiktaş’ın İspanyol golcüsü Alvaro Negredo, Birleşik Arap Emirlikleri ekiplerinden Al Nasr görüşmek için İstanbul’dan ayrıldı.

Alvaro Negredo Beşiktaş'a veda etti

Beşiktaş’ın golcü futbolcusu Alvaro Negredo, Birleşik Arap Emirlikleri takımlarından Al Nasr ile görüşmek için Dubai’ye gitti. İspanyol golcü Atatürk Havalimanı’na eşiyle ve kulüp yetkilileri ile beraber geldi. Negredo daha sonra uçuş işlemlerini hallederek Dubai uçağı için biniş yapacağı kapıya doğru hareket etti.

"Nereye gittiğiyle ilgili bana bir bilgi gelmedi"

Negredo'nun gidişi sırasında basın toplantısı yapan Beşiktaş Başkanı Fikret Orman konuyla ilgili olarak, "Beşiktaş'a Negredo'yla ilgili gelmiş bir yazılı teklif yok. Dün de yoktu, bugün de yok. Nereye gittiğiyle ilgili bana bir bilgi gelmedi. Bir yere gittiyse kulübümüzün onayıyla gitmiş olamaz. Beşiktaş'a teşekkür ettiyse inşallah iyi bir bonservis bedeli getirmiştir" dedi.

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Anahtar Kelimeler:
Beşiktaş Spor Toto Süper Lig Alvaro Negredo al nassr

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