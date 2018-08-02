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Alvaro Negredo, Rayo Vallecano'ya gidiyor

BEŞİKTAŞ HABERLERİ  | 02.08.2018 21:22 | Son Güncelleme

Alvaro Negredo, Rayo Vallecano yolunda... UEFA Avrupa Ligi 2. Ön Eleme rövanş maçında B36 Torshavn ile karşılaşan Beşiktaş'ta Alvaro Negredo kadroya dahil edilmedi. Negredo'nun Rayo Vallecano'ya transfer olması bekleniyor.

Alvaro Negredo, Rayo Vallecano'ya gidiyor

Beşiktaş'ta Alvaro Negredo, Torshavn maçının kadrosuna dahil edilmedi. İspanyol oyuncuya transfer görüşmeleri için izin verildiği ortaya çıktı.

Geçen hafta deplasmanda oynanan ilk maçta 18 kişilik kadroda olmasına karşın süre almayan Negredo, bugün ise 18 kişilik kadroda yer almadı. İlk maçın kadrosunda olan Orkan Çınar da bu mücadelede kadroya olmayan bir diğer isim oldu.

Deplasmanda oynanan maçtaki aynı 11'le rövanş karşılaşmasına çıkan Beşiktaş'ta Oğuzhan Özyakup ve Orkan Çınar yedekler arasında yer aldı.

İspanyol ekibi Rayo Vallecano ile transfer görüşmesi yapan Negredo için iki kulübün anlaşma aşamasına geldiği ve büyük bir sürpriz yaşanmazsa 32 yaşındaki golcü oyuncunun önümüzdeki sezon ülkesi İspanya'da top koşturacağı öğrenildi.

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Alvaro Negredo Beşiktaş

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