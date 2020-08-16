Alvin Gentry'nin görevine son verildi

NBA'de Pelicans, başantrenör Gentry ile yollarını ayırdı. Kulüpten yapılan açıklamaya göre, 30 Mayıs 2015'te göreve getirilen 65 yaşındaki Gentry ile yollar ayrıldı. Gentry yönetimindeki 5 sezonda yüzde 43,8 galibiyet yüzdesi yakalayan Pelicans, yalnızca 2018'de play-off'lara yükselebildi.
(AA)
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