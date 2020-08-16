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Alvin Gentry'nin görevine son verildi

BASKETBOL HABERLERİ  | 16.08.2020 09:27 | Son Güncelleme

Amerikan Basketbol Ligi (NBA) Batı Konferansı takımlarından New Orleans Pelicans'ta başantrenör Alvin Gentry'nin görevine son verildi.

Alvin Gentry'nin görevine son verildi

NBA'de Pelicans, başantrenör Gentry ile yollarını ayırdı. Kulüpten yapılan açıklamaya göre, 30 Mayıs 2015'te göreve getirilen 65 yaşındaki Gentry ile yollar ayrıldı. Gentry yönetimindeki 5 sezonda yüzde 43,8 galibiyet yüzdesi yakalayan Pelicans, yalnızca 2018'de play-off'lara yükselebildi.

(AA)

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