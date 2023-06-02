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Alyansını çıkartmasıyla gündemdeydi! Neslihan Atagül iddialı pozlarıyla nefes kesti

02.06.2023 22:42 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Neslihan Atagül ve Kadir Doğulu çifti son dönemlerde ihanet iddialarıyla gündeme gelmiş ve 10 yıldır beraber, 7 yıldır da evli olan ikili çıkan haberleri yalanlamıştı. Parmağındaki yüzüğü yere fırlattığı iddia edilen Neslihan Atagül, çok konuşulacak pozlarını Instagram hesabında paylaştı.

Alyansını çıkartmasıyla gündemdeydi! Neslihan Atagül iddialı pozlarıyla nefes kesti

Başarılı oyuncu Kadir Doğulu ve meslektaşı Neslihan Atagül 2016 yılında nikah masasına oturmuştu. Son zamanlarda çiftin üzerinde kara bulutlar dolaşmış ve Neslihan Atagül eşini kendisini aldattığı iddialarıyla sarsılmıştı. Şimdilerde alyansı çıkardığı konuşulan Neslihan Atagül sırt dekolteli elbisesiyle dikkat çeken pozlar verdi.

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1992 yılı doğumlu Neslihan Atagül, Kara Sevda dizisinde canlandırdığı Nihan rolüyle hafızalar kazınmıştı.

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2013 yılında yayınlanan Fatih Harbiye dizisinde Neriman ve Macit'in aşkı gerçek olmuş, başrolleri paylaşan Neslihan Atagül ve Kadir Doğulu Temmuz 2016'da evlenmişti.

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On yıldır beraber yedi yıldır da evli olan ikili son dönemlerde ihanet iddialarıyla gündeme geldi. Şimdilerde alyansını çıkardığı iddiasıyla gündeme gelen Neslihan Atagül, dışarı çıktığı geceden pozlarını paylaştı.

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İddialı pozlar veren Neslihan Atagül sırt dekoltesiyle dikkat çekti.

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Kadir Doğulu Neslihan Atagül Instagram Oyuncu

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