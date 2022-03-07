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Alzheimer olduğu iddia edilen Muazzez Abacı'dan haber var!

07.03.2022 11:26 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Muazzez Abacı'nın alzheimer olduğunu açıklayan ses sanatçısı ve yazar Onur Akay'a, Abacı'dan yanıt geldi. "Şu an sağlık olarak aslan gibiyim. Allah’ıma şükür hiçbir problemim yok" diyen Muazzez Abacı, sanat hayatına geri döneceğinin de müjdesini verdi.

Alzheimer olduğu iddia edilen Muazzez Abacı'dan haber var!

Türk sanat müziğinin yaşayan efsanesi Muazzez Abacı’nın alzheimer olduğu iddia edilmişti.
Ses sanatçısı Onur Akay, Abacı'ya Alzheimer başlangıcı teşhisi konulduğunu iddia derek, usta sanatçının sevenlerini endişelendirmişti

"ASLAN GİBİYİM"

Çıkan haberlerin ardından açıklama yapan Muazzez Abacı, “Allah’ıma şükürler olsun kızım Saba, Torunum Sera ile son derece mutluyuz, şu an sağlık olarak aslan gibiyim. Allah’ıma şükür hiçbir problemim yok. Sadece ülkemi ve dostlarımı özledim. Yakında onlarla da hasret gidereceğim. Bu haberi okuyup endişelenen tüm dostlarıma ve sevenlerime buradan selam ediyorum. Zaten Nisan ayı içinde Türkiye’ye dönüp müzik çalışmalarıma yeniden başlayacağım.” ifadelerini kullandı.

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