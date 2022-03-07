Alzheimer olduğu iddia edilen Muazzez Abacı'dan haber var!

Türk sanat müziğinin yaşayan efsanesi Muazzez Abacı’nın alzheimer olduğu iddia edilmişti.

Ses sanatçısı Onur Akay, Abacı'ya Alzheimer başlangıcı teşhisi konulduğunu iddia derek, usta sanatçının sevenlerini endişelendirmişti

"ASLAN GİBİYİM"

Çıkan haberlerin ardından açıklama yapan Muazzez Abacı, “Allah’ıma şükürler olsun kızım Saba, Torunum Sera ile son derece mutluyuz, şu an sağlık olarak aslan gibiyim. Allah’ıma şükür hiçbir problemim yok. Sadece ülkemi ve dostlarımı özledim. Yakında onlarla da hasret gidereceğim. Bu haberi okuyup endişelenen tüm dostlarıma ve sevenlerime buradan selam ediyorum. Zaten Nisan ayı içinde Türkiye’ye dönüp müzik çalışmalarıma yeniden başlayacağım.” ifadelerini kullandı.

