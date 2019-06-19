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Aman Instagrammerlar görmesin! Gerçekliğe meydan okuyan yapılar

serpil.hanoglu serpil.hanoglu
EĞLENCE  | 19.06.2019 14:07 | Son Güncelleme

Alex Chinneck'in gerçeklikle mücadele eden binalarının fotoğraflarını sizler için derledik. Keşke imkan bulup bu tasarımlarla biz de fotoğraf çektirebilseydik diyeceksiniz.

Aman Instagrammerlar görmesin! Gerçekliğe meydan okuyan yapılar

Şaşırtıcı bir sanat, mimari, tiyatro ve mühendislik kaynağında, İngiliz heykeltıraş Alex Chinneck, içinde bulundukları kentsel manzarayı canlandıran bağlamsal olarak duyarlı eserler üretiyor. Erimekte olan bir ev, yükselen bir konak veya 37 metrelik bir ters kule, şehir manzarasını büyük mizah, yaratıcılık ve yetenekle dönüştüren Alex Chinnek'in muhteşem tasarımlarından bazıları!

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“Bizi çevreleyen günlük dünyayı olağanüstü olağanüstü yapmaya, fanteziyi tanıdık hale getirmeye çalışıyorum. Çalışmam fiziğin hayal gücünün önüne geçmesine izin vermeyi reddederek, olasılık algılarına şakacı bir şekilde meydan okumaya çalışıyor. Sanat okulundan ayrılmanın özgürlüğünü buldum çünkü işim farklı disiplinlerde dolaşma özgürlüğünü ve güvenini keşfetti. Mimarlık, mühendislik, inşaat ve tiyatro tasarımı benim pratiğimdeki özelliklerin hepsini içeriyor ve bu alanlardaki yüzlerce uygulayıcı ile işbirliği yaparak hedeflerim gerçeğe dönüşüyor.

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En zor numara bir şeyin kolay görünmesini sağlamak. Entelektüel seçkinliği reddeden ve herhangi bir izleyici üyesinin katılımını memnuniyetle karşılayan basit, eğlenceli, erişilebilir ve umarım, sihirli anlar yaratmak için oldukça karmaşık yollar izliyoruz. Giderek daha dijital bir dünyada, heykelsel pratik ve fiziksel olarak sürükleyici deneyimlerin oluşturulması hiç bu kadar önemli olmamıştı.'' Diyerek yaptığı işi betimleyen Alex Chinneck, çalışmalarına hız kesmeden devam ediyor.

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Alex, web sitesine göre Chelsea Sanat Koleji mezunudur ve İngiliz Kraliyet Heykeltraşlar Cemiyeti üyesidir. Çalışmaları, bir milyondan fazla ziyaretçiyi ağırlayan seçkin projelerle uluslararası medya tarafından yoğun olarak yer aldı.

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