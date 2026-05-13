Aman Jose Mourinho duymasın! Efsane isimden flaş sözler

Dünya futbolunun zirvesindeki kulüplerden biri olan Real Madrid'de, teknik direktörlük koltuğu için efsane isim Jose Mourinho'nun adının yeniden yüksek sesle anılmaya başlanması, eflatun-beyazlı camiada dev bir tartışmanın fitilini ateşledi.

"ONU REAL MADRİD'DE İSTEMİYORUM"

Geçmişte Real Madrid çatısı altında Portekizli teknik adamla birlikte çalışan ve o dönem de çeşitli krizler yaşayan Casillas, eski hocası hakkında oldukça açık, net ve sert ifadeler kullanarak kulübün geleceğine dair vizyonunu paylaştı.

Mourinho'nun profesyonelliğine saygı duyduğunun altını çizen eski milli kaleci, buna rağmen deneyimli çalıştırıcıyı tekrar takımın başında görmek istemediğini açıkça dile getirdi. Verdiği röportajda "Onu Real Madrid'de istemiyorum" sözleriyle kestirip atan Casillas, Portekizli hocayla arasında kişisel bir sorun olmadığını vurgulasa da, Florentino Perez yönetimi için masada çok daha nitelikli seçeneklerin bulunduğunu savundu.

"DAHA UYGUN BAŞKA HOCALAR VAR"

Duruşunun tamamen kulübün menfaatleri doğrultusunda olduğunu belirten Casillas, "Bence hayatımın kulübünü yönetmek için daha uygun başka teknik direktörler var" diyerek, Mourinho'nun Real Madrid felsefesi için doğru bir tercih olmadığını bir kez daha gözler önüne serdi.