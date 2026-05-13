Uğurcan Çakır'a Galatasaray'dan tarihi jest!

Trendyol Süper Lig'de sezonu zirvede tamamlayarak şampiyonluk ipini göğüsleyen Galatasaray'da, elde edilen bu tarihi başarının baş mimarları için yönetim düğmeye bastı. Sarı-kırmızılı camiada sezonun mutlak kahramanı olarak ön plana çıkan o sürpriz isim, dev bir sözleşmeyle ödüllendiriliyor.
Galatasaray kalesini devraldığı andan itibaren gösterdiği insanüstü performansla Fernando Muslera efsanesini aratmayan milli kaleci Uğurcan Çakır, sarı-kırmızılıların şampiyonluğunda kilit rol oynadı.
Avrupa'nın elit kalecilerinden Ederson gibi meslektaşlarına istatistiksel anlamda fark atarak kalitesini bir kez daha dünya futboluna kanıtlayan başarılı eldiven, yazın düzenlenecek olan Dünya Kupası'nda da A Milli Takımımızın kalesini korumaya hazırlanıyor.
Dünya Kupası'nda sergileyeceği olası bir üst düzey performansla Avrupa devlerinin iştahını kabartması beklenen Uğurcan Çakır için Galatasaray yönetimi elini çabuk tuttu. Başkan Dursun Özbek'in kurmaylarına verdiği özel talimatla, milli kalecinin mevcut sözleşmesinde devasa bir iyileştirmeye gidilme kararı alındı.
