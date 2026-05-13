Arda Güler'e akılalmaz teklif! Kabul ederse paraya para demeyecek

Arda Güler için Avrupa transfer borsası yıkılıyor. İspanyol devindeki geleceği merak konusu olan Arda için gelen o tarihi hamle, tüm dengeleri altüst edecek cinsten.

ARSENAL'DEN 90 MİLYON EURO NAKİT!

İspanyol basınının önde gelen kaynaklarından El Nacional'in dünya futboluna duyurduğu ve sarsıntı yaratan habere göre; İngiltere Premier Lig devi Arsenal, Arda Güler'i ne pahasına olursa olsun kadrosuna katmak için resmen düğmeye bastı.

Mikel Arteta'nın hücumdaki yaratıcılık sorununu çözmek için listesinin bir numarasına yazdığı milli yıldızımız için, İngiliz ekibinin Real Madrid yönetimine tam 90 milyon Euro'luk tamamen peşin ve nakit bir teklif sunmaya hazırlandığı ortaya çıktı.

ARDA İÇİN YILLIK 12 MİLYON EURO MAAŞ

Haberin detaylarında, Arsenal'in sadece Real Madrid'i değil, Arda Güler'i de ikna etmek için kesenin ağzını sonuna kadar açtığı belirtildi.

İngiliz temsilcisinin, genç yıldıza kendisini takımın kilit isimlerinden biri yapma garantisi vereceği ve yıllık tam 12 milyon Euro seviyesinde dudak uçuklatan bir maaş paketi önereceği iddia edildi.