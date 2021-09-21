Aman Reis Duymasın nerede ve ne zaman çekildi? Aman Reis Duymasın filminin oyuncuları kimler?

Aman Reis Duymasının filminde, sevilen dizi Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz dizisinin oyuncuları yer alıyor. Söz konusu filmde Eşkıya Dünyaya Hükumdar Olmaz ile tanıdığımız karakterler, tatil için gittikleri yerde inanılmaz durumlarla karşı karşıya kalıyor. İşte Aman Reis Duymasın filminin oyuncuları ve çekim yerleri...

AMAN REİS DUYMASIN NEREDE ÇEKİLDİ?

Aman Reis Duymasının filminin çekimleri İstanbul ve Erdek'te gerçekleştirildi.

AMAN REİS DUYMASIN KONUSU NEDİR?

Aman Reis Duymasın filminde, yeraltı dünyasının bilinen ailelerinin gittiği tatilde yaşananlar işleniyor. Seyircinin belleğine Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz dizisinden kazınan karakterler, tatil niyetine gittiklere adım atar atmaz inanılmaz olaylarla karşı karşıya kalır. Tatilde işlerin beklenenden daha garip bir hal almasıyla ekip, Hızır Reis'in meydana gelenlerden haberi olmaması için büyük çaba sarf eder.

AMAN REİS DUYMASIN OYUNCULARI