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Aman Reis Duymasın nerede ve ne zaman çekildi? Aman Reis Duymasın filminin oyuncuları kimler?

21.09.2021 19:44 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

13 Aralık 2019'da gösterime giren Aman Reis Duymasın filmi Onur Tan tarafından yönetildi, senaryosu ise Bahadır Özdener ve Berna Aruz tarafından yazıldı. Komedi türündeki "Aman Reis Duymasın" filminin başrollerinde Ozan Akbaba, Mustafa Üstündağ ve Savaş Özdemir yer alıyor. İşte merak edilenler...

Aman Reis Duymasın nerede ve ne zaman çekildi? Aman Reis Duymasın filminin oyuncuları kimler?

Aman Reis Duymasının filminde, sevilen dizi Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz dizisinin oyuncuları yer alıyor. Söz konusu filmde Eşkıya Dünyaya Hükumdar Olmaz ile tanıdığımız karakterler, tatil için gittikleri yerde inanılmaz durumlarla karşı karşıya kalıyor. İşte Aman Reis Duymasın filminin oyuncuları ve çekim yerleri...

AMAN REİS DUYMASIN NEREDE ÇEKİLDİ?

Aman Reis Duymasının filminin çekimleri İstanbul ve Erdek'te gerçekleştirildi.

AMAN REİS DUYMASIN KONUSU NEDİR?

Aman Reis Duymasın filminde, yeraltı dünyasının bilinen ailelerinin gittiği tatilde yaşananlar işleniyor. Seyircinin belleğine Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz dizisinden kazınan karakterler, tatil niyetine gittiklere adım atar atmaz inanılmaz olaylarla karşı karşıya kalır. Tatilde işlerin beklenenden daha garip bir hal almasıyla ekip, Hızır Reis'in meydana gelenlerden haberi olmaması için büyük çaba sarf eder.

AMAN REİS DUYMASIN OYUNCULARI

  • Ozan Akbaba: İlyas Çakırbeyli
  • Mustafa Üstündağ: Boran Kayalı
  • Savaş Özdemir: Tipi/Murat İspirli
  • Sevinç Kıranlı: : Hatice Kalkandere
  • Hakan Karsak: Enişte/Temel Kalkandere
  • Emir Benderlioğlu: Behzat Façalı
  • Ceren Benderlioğlu: Ömür Çakırbeyli
  • Sevil Akı Saner: Emine İspirli
  • Tevfik Erman Kutlu: Tekin Kutlu
  • Ömer Kurt: Zafer
  • Bekir Çiçekdemir: Hüsnü
  • Sabahattin Yakut: Korhan
  • Berna Üçkaleler: Sibel
  • Ezgi Esma Kürklü:Gamze
  • Oktay Kaynarca : Hızır Çakırbeyli
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Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz dizisi
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