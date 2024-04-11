Amanda Holden'ın 18 yaşındaki kızının pozları gündemdeydi! "Her zaman vücut pozitifliğini teşvik ettik"

Britain's Got Talent jürisi olan ve programda giydiği kıyafetler yüzünden sık sık şikayet alan Amanda Holden'ın bu sefer kızı gündemde.

Holden'ın 18 yaşındaki kızı Lexi Hughes da onun izinden gidiyor gibi görünüyor. giydiği ve annesinin Instagram paylaşımlarına benzer pozlar verdi.

Yeni bir röportajda 53 yaşındaki Amanda, "vücut pozitifliğinin" sadık bir destekçisi olduğunu ve Lexi'nin fotoğrafları internete yüklemesinden mutluluk duyduğunu itiraf etti.

"O HAZIRSA HEPİMİZ BUNA VARIZ"

Ünlü isim Lexi'nin kendisiyle ve kocası Chris'le nasıl konuştuğunu anlattı ve böylece sosyal medyada vücudunun ne kadarını göstereceğini seçmesinin Lexi'nin kararı olduğunu kabul ettiler.



Amanda Holden açıklamasında "Şu anda 18 yaşında, bu yüzden kendine güvendiğini hissediyorum ve evimizde her zaman vücut pozitifliğini teşvik ettik. Eğer bunu yapmaya hazırsa hepimiz buna varız. Bunu yaparsa neler olabileceğini biliyor ama bence istediğini istediği zaman yapabilmeli ve 18 yaşında bunu yapmak için doğru zaman" dedi.







