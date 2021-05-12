Amanos Dağları'ndaki örtü yangınına müdahale ediliyor

Hatay'ın Dörtyol ilçesi Amanos Dağları'nda çıkan örtü yangını kontrol altına alınmaya çalışılıyor.
Edinilen bilgiye göre, Çat mevkisindeki ormanlık alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.
Olay yerine sevk edilen 2 helikopter, 10 arazöz, 5 su tankı, 2 iş makinesi ve 70 yangın söndürme personeli alevlere müdahale ediyor.
Yaklaşık 3 hektarlık alanda etkili olan örtü yangınının büyük oranda çevrildiği öğrenildi.
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