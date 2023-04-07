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Amasra'daki patlamadan 173 gün sonra hayatını kaybeden madenci son yolculuğuna uğurlandı

07.04.2023 15:17 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Bartın'da Türkiye Taşkömürü Kurumu (TTK) Amasra Müessesine ait maden ocağındaki patlamadan yaralı kurtarılan ve kaldırıldığı hastanede 173 günlük yaşam mücadelesini kaybeden Ayhan Akgül'ün cenazesi defnedildi.

Geçen yıl 14 Ekim'de meydana gelen patlamada ağır yaralanan ve 173 gündür tedavi gördüğü İstanbul'daki Başakşehir Çam ve Sakura Şehir Hastanesinde yaşamını yitiren Akgül'ün (38) cenazesi, işlemlerin ardından yakınlarınca morgdan alınarak Bartın'ın Amasra ilçesine getirildi.

Akgül için Çanakçılar köyündeki evinin önünde helallik alındı, dua edildi.

Madencinin 13 yaşındaki oğlu Ömer Faruk Akgül, Türk bayrağına sarılı tabutun önünde babasının fotoğrafını taşıdı.

Ayhan Akgül'ün cenazesi, Çanakçılar Köyü Merkez Camisi'nde kılınan namazın ardından köydeki aile mezarlığında toprağa verildi.

Cenaze törenine, maden işçisinin ailesi ve yakınlarının yanı sıra AK Parti Grup Başkanvekili ve Bartın Milletvekili Yılmaz Tunç, Bartın Vali Vekili Uğur Karakaya, Garnizon Komutanı Deniz Kıdemli Albay Erkan Şahin, Bartın Belediye Başkanı Hüseyin Fahri Fırıncıoğlu, Amasra Kaymakamı Kadir Perçi, İl Emniyet Müdürü Şakir Engin Korkmaz, İl Jandarma Komutanı Albay Ersin Arslan, Amasra Belediye Başkanı Recai Çakır, Genel Maden İşçileri Sendikası Amasra Şube Başkanı Ümit Çınar ile madenci arkadaşları ve vatandaşlar katıldı.

Amasra ilçesindeki TTK Amasra Müessesesine ait maden ocağında 14 Ekim 2022'de saat 18.15 sıralarında meydana gelen patlamada 41 işçi hayatını kaybetmiş, 10 işçi yaralanmıştı. Bir işçi ise sevk edildiği hastanede 4 Kasım 2022'de yaşamını yitirmişti.

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patlama maden ocağı Türkiye Taşkömürü Kurumu ttk

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