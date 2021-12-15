YURTHABER

  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Amasya
  4. Amasya 20 yeni yürüyüş ve bisiklet rotasıyla turizm potansiyelini artıracak

Amasya 20 yeni yürüyüş ve bisiklet rotasıyla turizm potansiyelini artıracak

15.12.2021 11:42 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Vali Mustafa Masatlı: - "Şu an itibarıyla belirlediğimiz rotalarımız açılmış, turizmin bir bölümü bu tarafa kaymış durumda. Ümit ediyorum önümüzdeki yıllarda bu alanlar daha canlı şekilde turizmin hizmetine girecektir"

CİHAN OKUR - UNESCO Dünya Mirası Geçici Listesi'nde bulunan eserlerinin yanı sıra pek çok Osmanlı şehzadesinin ilk eğitimini alıp devlet yönetimini öğrendiği yer olmasıyla öne çıkan "şehzadeler şehri" Amasya'da, bugüne kadar görülmeyen doğal güzelliklerin yerli ve yabancı turistlere tanıtılması amacıyla 20 yeni yürüyüş ve bisiklet rotası belirlendi.

Son yıllarda kültür turizminin önemli merkezlerinden biri haline gelen Amasya, yerli ve yabancı turistlere doğal güzellikleriyle güzel bir tatil geçirmeyi vadediyor.

Daha fazla yerli ve yabancı turistin ağırlanması hedeflenen kentte, İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü ile Orta Karadeniz Kalkınma Ajansı (OKA) tarafından yeni alanların turizme kazandırılması için keşifler gerçekleştirildi.

Kentte ekoturizmin canlandırılması için başlatılan "Amasya Kültür Yolu Rotalarının Belirlenmesi Danışmanlık Desteği Projesi" kapsamında yürütülen çalışma sonucunda, turizm destinasyonuna dahil edilecek 20 yeni rota belirlendi.

Belirlenen rotalar arasında Semendu, Eğribük, Akdağ, Seyfe, Gındıra mevkileri ile Boraboy Gölü gibi alanlar yer alıyor.

Amasya Valisi Mustafa Masatlı, AA muhabirine, bu tür organizasyonların yapılmasının bölgenin turizmine ciddi katkı sağlayacağını söyledi.

Sürdürülebilir turizm için bu tarz etkinliklerin devam etmesinin önemine değinen Masatlı, "Dünya ile 2020 yılından itibaren karşı karşıya kaldığımız koronavirüs salgınıyla turizm tercihleri de değişti. Buna bağlı olarak özellikle ekoturizm ön plana çıktı." dedi.

Amasya'da kültürel turizmdeki sıkışıklığı biraz rahatlatmak, doğal güzellikleri ön plana çıkarmak için birtakım çalışmalar yürüttüklerini anlatan Masatlı, çalışmalar sonucunda 20 yeni yürüyüş ve bisiklet rotası belirlediklerini dile getirdi.

Salgının turizme etkisini azaltmanın ve yeni yerler keşfetmenin önemli olduğunu vurgulayan Masatlı, şöyle devam etti:

"Bundan sonraki çalışmalar, tamamen altyapı ve tanıtım üzerine olacak. Belirlediğimiz rotalarla ilgili tabelalandırma, broşürlerin hazırlanması, karekod sisteminin geliştirilmesi gibi çalışmalar yaparak bu rotaların ne tür özelliklerinin olduğunu anlatan çalışmalar yürüttük. Bu çalışmaya OKA da destek verdi. Şu an itibarıyla belirlediğimiz rotalarımız açılmış, turizmin bir bölümü bu tarafa kaymış durumda. Ümit ediyorum önümüzdeki yıllarda bu alanlar daha canlı şekilde turizmin hizmetine girecektir. Gelen misafirlerimiz ilimizde sadece kültür turizmi değil, aynı zamanda ekoturizmi de burada yaşayacaklardır."

Masatlı, Türkiye'de endemik bitkilerin yaklaşık beşte birinin Amasya'da bulunmasının da kent için önemli bir özellik olduğunu kaydetti.

Anadolu Ajansı ve İHA tarafından yayınlanan yurt haberleri Mynet.com editörlerinin hiçbir müdahalesi olmadan, sözkonusu ajansların yayınladığı şekliyle mynet sayfalarında yer almaktadır. Yazım hatası, hatalı bilgi ve örtülü reklam yer alan haberlerin hukuki muhatabı, haberi servis eden ajanslardır. Haberle ilgili şikayetleriniz için bize ulaşabilirsiniz

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
PARTNER Şiddet gerekçesiyle ayrılmıştı! Flaş açıklama Şiddet gerekçesiyle ayrılmıştı! Flaş açıklama
Pansuman yaparken hastasına cinsel saldırıda bulundu! İç çamaşırını eşi getirdi Pansuman yaparken hastasına cinsel saldırıda bulundu! İç çamaşırını eşi getirdi
Amasya'da besi çiftliğinde çıkan yangına müdahale ediliyorAmasya'da besi çiftliğinde çıkan yangına müdahale ediliyor
Anahtar Kelimeler:
Amasya

Amasya Namaz Vakitleri 15 Aralık Çarşamba

İmsak
06:15
Sabah
07:46
Öğle
12:37
İkindi
14:57
Akşam
17:17
Yatsı
18:43

Amasya Nöbetçi Eczaneler15 Aralık Çarşamba

Beste Eczanesi
Merkez
Şifa Eczanesi
Merkez
Evren Eczanesi
Goynucek
Yeni Eczanesi
Gumushacikoy
Gül Eczanesi
Merzifon
Esra Eczanesi
Suluova
Aydınlar Eczanesi
Tasova
Tümünü Göster
Amasya ECZANELER
Amasya ATM’LER

İlginizi Çekebilir

Çakmak boyunda! Onlar dünyanın en küçük kedileri

Çakmak boyunda! Onlar dünyanın en küçük kedileri

Adana'da silahlı saldırıya uğrayan kişi ağır yaralandı

Adana'da silahlı saldırıya uğrayan kişi ağır yaralandı

Milyonlarca video silindi! Yeni dönem başlıyor

Milyonlarca video silindi! Yeni dönem başlıyor

Sakarya'da sürücüsü "dur" ihtarına uymayan otomobil, polis otosuna çarptı

Sakarya'da sürücüsü "dur" ihtarına uymayan otomobil, polis otosuna çarptı

Başkale'deki selzedelere beyaz eşya yardımı yapıldı

Başkale'deki selzedelere beyaz eşya yardımı yapıldı

Düzce'de hamsi festivalinde 5 ton balık tüketildi

Düzce'de hamsi festivalinde 5 ton balık tüketildi

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.