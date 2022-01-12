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Amasya Belediyesi yaşlılar ve üniversitelilere ücretsiz çorba veriyor

12.01.2022 12:38 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Amasya Belediyesi yaşlılar ve üniversitelilere ücretsiz çorba veriyor

Amasya Belediyesi tarafından 65 yaş üstü vatandaşlara ve üniversite öğrencilerine ücretsiz hizmet veren çorba evi açıldı.

"Hilal Çorba Evi" adı verilen tesisten yararlanan yaşlılar ve üniversiteliler, ücretsiz olarak çorba ve çaylarını içiyor, televizyon izleyip günlük gazetelerini okuma imkanı buluyor.

Tesis sayesinde kaynaşmaları da hedeflenen yaşlılar ile gençler, burada birlikte vakit geçirip sohbet ediyor.

Belediye Başkanı Mehmet Sarı, gazetecilere, günde 200'den fazla vatandaşın bu hizmetten yararlandığını söyledi.

Vatandaşlardan sadece dua beklediklerini dile getiren Sarı, şöyle konuştu:

"Ben bu toprakların evladıyım. Memleketimizin şartlarını biliyorum. Yaşlıların durumunu görüyorum. Onun için olması gerekeni yapıyorum. Edirne'den Kars'a onlarca vilayetten şehrimize gelen evlatlarımız var. Onlar Amasya'yı evi seçti, ana baba ocağı bildi. Vakit, onlara yuvalarının sıcaklığını verme vakti. Geleceğimizin teminatı gençlerimize ve minnettar olduğumuz büyüklerimize yönelik bu çalışmalarla, kendilerine bir nebze de olsa yardımcı olarak Amasya Belediyesinin her daim yanlarında olduğunu hissettirmeye çalışıyoruz."

- Hizmetten yararlananlardan belediyeye teşekkür

70 yaşındaki Sezai Ünlü de Başkan Sarı'ya teşekkür ederek, "Amasya'da daha önce böyle bir hizmet görmedim. Sıcak çay ve çorbalarımızı içiyoruz. Allah razı olsun. Arkadaşlarımızla oturup konuşuyoruz, sohbet ediyoruz, güzel vakit geçiriyoruz. Gençler yanımızda, buradaki personel güler yüzlü, daha ne olsun." dedi.

Gençlerden Devrin Kesen ise Amasya Belediyesinin evde kalan öğrencilere su faturası desteği ile çorba ikramının kendilerini mutlu ettiğini vurgulayarak, "Bizleri düşünen başta Belediye Başkanımız Sarı ve ekibine teşekkür ediyor, uygulamanın ülke çapında da genişlemesini istiyorum." diye konuştu.

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