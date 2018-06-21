SPOR

Amasya Belediyespor'un kaleci antrenörü Kenan İmrol futbol sahasında evlendi

FUTBOL HABERLERİ  | 21.06.2018 15:54 | Son Güncelleme

Amasya Belediyespor'un kaleci antrenörü Kenan İmrol, futbol sahasında evlenme hayalini gerçekleştirdi.

Amasya Belediyespor'un kaleci antrenörü Kenan İmrol futbol sahasında evlendi

Amasya 1. Amatör Lig ekiplerinden Amasya Belediyespor'un kaleci antrenörü Kenan İmrol ve Azime Karaçaltı, futbol sahasında düzenlenen nikah töreniyle dünyaevine girdi. Amasya Belediyesi futbol sahasında, İmrol ve Karaçaltı'nın nikahını Belediye Başkanı Cafer Özdemir kıydı. Nikah törenin ardından Karaçaltı, kaleye geçen kaleci antrenörü eşi İmrol'a şut attı.

İmrol, AA muhabirine yaptığı açıklamada, futbol sahasında evlenme hayalini gerçekleştirmenin heyecanını yaşadığını söyledi.

Nikahının yeşil sahada kıyılmasından dolayı yaşadığı duyguları dile getiren İmrol, şöyle konuştu:

"Bir futbolcunun, yeşil sahada nikahının kıyılması çok mutlu bir durum. Bence her futbolcu bunu hayal etmiştir. Ben hayalimi gerçekleştirdim, çok mutluyum. Eşimle bir arkadaş vesilesiyle tanıştık ve evlenmeye karar verdik. Futbol sahasında nikah töreni fikrime eşim de karşı çıkmadı destek verdi. Ona da çok teşekkür ediyorum."

Karaçaltı ise unutulmayacak bir nikah töreni yaşadıklarını belirterek çok mutlu olduğunu aktardı.

2

PARTNERFotoğraftaki tuhaflığı fark edebildiniz mi?Fotoğraftaki tuhaflığı fark edebildiniz mi?
Samsunspor’da Taner Taşkın dönemiSamsunspor’da Taner Taşkın dönemi
Ordu Stadı Eylül’de açılıyorOrdu Stadı Eylül’de açılıyor
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Amasya Belediyespor Kenan İmrol Amasya 1. Amatör Lig

En Çok Okunan Haberler

Muharrem İnce polise küfür etti iddiası! Ses kaydı yayınlandı

Muharrem İnce polise küfür etti iddiası! Ses kaydı yayınlandı

Bodrum'da silahlı çatışma: Ölenler arasında ses sanatçısı da var

Bodrum'da silahlı çatışma: Ölenler arasında ses sanatçısı da var

Ozan Tufan Girona ile anlaşmak üzere

Ozan Tufan Girona ile anlaşmak üzere

Galatasaray'da Jack Wilshere defteri yeniden açıldı

Galatasaray'da Jack Wilshere defteri yeniden açıldı

Pastore, Beşiktaş'ın teklifini kabul etmedi

Pastore, Beşiktaş'ın teklifini kabul etmedi

Beşiktaş'ta İlhan Mansız bombası

Beşiktaş'ta İlhan Mansız bombası

Takım
O
Av
P
Detayları Göster
Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
Amasya Belediyespor'un kaleci antrenörü Kenan İmrol futbol sahasında evlendi

Amasya Belediyespor'un kaleci antrenörü Kenan İmrol futbol sahasında evlendi

Samsunspor’da Taner Taşkın dönemi

Samsunspor’da Taner Taşkın dönemi

Ordu Stadı Eylül’de açılıyor

Ordu Stadı Eylül’de açılıyor

Mersin İdmanyurdu, Bölgesel Amatör Lig'e düşürüldü

Mersin İdmanyurdu, Bölgesel Amatör Lig'e düşürüldü

Ahmet Dursun'dan Dünya Kupası için mini şov!

Ahmet Dursun'dan Dünya Kupası için mini şov!

Mertcan Çam'ı darp eden Emin Yetim yeniden başkan

Mertcan Çam'ı darp eden Emin Yetim yeniden başkan

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.