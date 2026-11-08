Tüm dünyada gündem oldu! Herkes Galatasaray'ın gol sevincini konuşuyor

Trendyol Süper Lig'in 11. haftasında Galatasaray, sahasında Amedspor'u 4-3 mağlup ederek liderliğini sürdürdü. Rafael Leao, Lafont'un kendi kalesine attığı gol, Aleksey Batrakov ve Barış Alper Yılmaz'ın golleriyle galibiyete uzanan sarı kırmızılı ekip, puanını 28'e yükseltti. Ancak karşılaşmada futbol kadar konuşulan bir başka konu da Galatasaraylı oyuncuların gol sevinci oldu.

JAKOBS'A GÖNDERME

Galatasaray'da Rafael Leao'nun attığı golün ardından futbolcular, hafta içinde gece kulübünden ayrılırken görüntülenen Ismail Jakobs'a gönderme yaptı. Takım arkadaşları, Jakobs'un görüntülendiği sırada yüzünü gizlemek için yaptığı hareketi gol sevincine taşıdı.

Sarı kırmızılı futbolcular formalarıyla başlarını kapatarak Jakobs'u taklit ederken, Senegalli savunma oyuncusu da takım arkadaşlarının bu eğlenceli kutlamasına eşlik etti.

DÜNYA BASININDA GÜNDEM OLDU

Galatasaraylı futbolcuların kısa sürede sosyal medyada yayılan gol sevinci, uluslararası futbol hesaplarının da dikkatini çekti. Birçok yabancı futbol platformu, sarı kırmızılıların Jakobs'a yaptığı göndermeyi takipçileriyle paylaştı.

Actu Foot, Galatasaraylı oyuncuların kutlamasına ilişkin paylaşımında, "Galatasaray oyuncuları birkaç gün önce gece kulübünden çıkarken yakalanan Ismail Jakobs'u taklit ederek kutlama yaptı. Jakobs da bu sevince katıldı." ifadelerini kullandı.

ESPN ise Rafael Leao'nun golün ardından takım arkadaşlarını yanına çağırdığına dikkat çekerek, "Rafael Leao kutlama yapmak için takım arkadaşlarını yanına çağırdı ve formalarıyla başlarını kapattılar. Kutlamanın bir yolu." paylaşımını yaptı.

Kolombiya merkezli Juez Central, Jakobs'un hafta içinde yaşadığı olay ile Galatasaraylı futbolcuların gol sevincini ilişkilendirerek, "Galatasaray'da Ismail Jakobs hafta içi diskodan çıkarken yakalandı. Yüzünü gizledi ve olay patlak verdi. Hafta sonu Leao gol attı ve öyle kutladılar." ifadelerine yer verdi.

EuroFoot da Senegalli futbolcunun görüntülendiği sırada yüzünü saklamasına vurgu yaparak, "Galatasaray savunma oyuncusu İsmail Jakobs, birkaç gün önce bir gece kulübünden ayrılırken yüzünü medyadan sakladı. Rafael Leao gol attıktan sonra, takım gol sevincinde Jakobs'u taklit etti." değerlendirmesinde bulundu.

Fransız futbol platformu Le Meilleur du Football ise paylaşımında, "Bu hafta, Galatasaray'ın defans oyuncusu İsmail Jakobs, bir gece kulübünden ayrılırken medyanın fotoğraf çekmemesi için yüzünü kapattı. Bu akşam, Rafael Leao'nun golünden sonra tüm takım arkadaşları gol sevincinde Jakobs'u taklit etti." ifadelerini kullandı.