SPOR

Kapat
  1. Haberler Haberler Haberler
  2. SPOR
  3. Galatasaray

Tüm dünyada gündem oldu! Herkes Galatasaray'ın gol sevincini konuşuyor

Galatasaray'ın Amedspor karşısında 4-3 kazandığı maçta Rafael Leao'nun gol sevinci dünya çapında gündem oldu. Sarı kırmızılı futbolcular, hafta içinde gece kulübünden çıkarken görüntülenen Ismail Jakobs'a yaptıkları göndermeyle yabancı futbol hesaplarının dikkatini çekti.

Ismail Jakobs

Ismail Jakobs

SEN Senegal
Yaş: 27 / Pozisyon Defans
Oynadığı Takım: Galatasaray
Tüm İstatistikler İçin Tıklayın
Tüm dünyada gündem oldu! Herkes Galatasaray'ın gol sevincini konuşuyor
Cevdet Berker İşleyen

Trendyol Süper Lig'in 11. haftasında Galatasaray, sahasında Amedspor'u 4-3 mağlup ederek liderliğini sürdürdü. Rafael Leao, Lafont'un kendi kalesine attığı gol, Aleksey Batrakov ve Barış Alper Yılmaz'ın golleriyle galibiyete uzanan sarı kırmızılı ekip, puanını 28'e yükseltti. Ancak karşılaşmada futbol kadar konuşulan bir başka konu da Galatasaraylı oyuncuların gol sevinci oldu.

JAKOBS'A GÖNDERME

Tüm dünyada gündem oldu! Herkes Galatasaray ın gol sevincini konuşuyor 1

Galatasaray'da Rafael Leao'nun attığı golün ardından futbolcular, hafta içinde gece kulübünden ayrılırken görüntülenen Ismail Jakobs'a gönderme yaptı. Takım arkadaşları, Jakobs'un görüntülendiği sırada yüzünü gizlemek için yaptığı hareketi gol sevincine taşıdı.

Sarı kırmızılı futbolcular formalarıyla başlarını kapatarak Jakobs'u taklit ederken, Senegalli savunma oyuncusu da takım arkadaşlarının bu eğlenceli kutlamasına eşlik etti.

Tüm dünyada gündem oldu! Herkes Galatasaray ın gol sevincini konuşuyor 2

DÜNYA BASININDA GÜNDEM OLDU

Galatasaraylı futbolcuların kısa sürede sosyal medyada yayılan gol sevinci, uluslararası futbol hesaplarının da dikkatini çekti. Birçok yabancı futbol platformu, sarı kırmızılıların Jakobs'a yaptığı göndermeyi takipçileriyle paylaştı.

Actu Foot, Galatasaraylı oyuncuların kutlamasına ilişkin paylaşımında, "Galatasaray oyuncuları birkaç gün önce gece kulübünden çıkarken yakalanan Ismail Jakobs'u taklit ederek kutlama yaptı. Jakobs da bu sevince katıldı." ifadelerini kullandı.

ESPN ise Rafael Leao'nun golün ardından takım arkadaşlarını yanına çağırdığına dikkat çekerek, "Rafael Leao kutlama yapmak için takım arkadaşlarını yanına çağırdı ve formalarıyla başlarını kapattılar. Kutlamanın bir yolu." paylaşımını yaptı.

Kolombiya merkezli Juez Central, Jakobs'un hafta içinde yaşadığı olay ile Galatasaraylı futbolcuların gol sevincini ilişkilendirerek, "Galatasaray'da Ismail Jakobs hafta içi diskodan çıkarken yakalandı. Yüzünü gizledi ve olay patlak verdi. Hafta sonu Leao gol attı ve öyle kutladılar." ifadelerine yer verdi.

Tüm dünyada gündem oldu! Herkes Galatasaray ın gol sevincini konuşuyor 3

EuroFoot da Senegalli futbolcunun görüntülendiği sırada yüzünü saklamasına vurgu yaparak, "Galatasaray savunma oyuncusu İsmail Jakobs, birkaç gün önce bir gece kulübünden ayrılırken yüzünü medyadan sakladı. Rafael Leao gol attıktan sonra, takım gol sevincinde Jakobs'u taklit etti." değerlendirmesinde bulundu.

Fransız futbol platformu Le Meilleur du Football ise paylaşımında, "Bu hafta, Galatasaray'ın defans oyuncusu İsmail Jakobs, bir gece kulübünden ayrılırken medyanın fotoğraf çekmemesi için yüzünü kapattı. Bu akşam, Rafael Leao'nun golünden sonra tüm takım arkadaşları gol sevincinde Jakobs'u taklit etti." ifadelerini kullandı.

%1,99 faizli ve 6 ay vadeli 50.000 TL krediniz Enpara'da!

%1,99 faizli ve 6 ay vadeli 50.000 TL krediniz Enpara'da!

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Arda Güler şov yaptı, İspanyollar öve öve bitiremedi: Türk sihriyle fethetti!Arda Güler şov yaptı, İspanyollar öve öve bitiremedi: Türk sihriyle fethetti!
Galatasaray'dan 'sarı torba' açıklaması! Amedspor Başkanı Eren'den özür çıkışı: Silinen paylaşım için 15 baro harekete geçtiGalatasaray'dan 'sarı torba' açıklaması! Amedspor Başkanı Eren'den özür çıkışı: Silinen paylaşım için 15 baro harekete geçti
Anahtar Kelimeler:
son dakika amedspor galatasaray Ismail Jakobs
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Polonya'da 6 kişiyi öldüren saldırganın evinde 3 ceset bulundu

Polonya'da 6 kişiyi öldüren saldırganın evinde 3 ceset bulundu

Saldırıdan kurtulan öğretmen: 'Yapma' diye bağırdım

Saldırıdan kurtulan öğretmen: 'Yapma' diye bağırdım

Galatasaray'dan zirve mesajı! Amedspor karşısında hata yapmadı

Galatasaray'dan zirve mesajı! Amedspor karşısında hata yapmadı

Yeşilçam'ın mankenler kraliçesiydi! Son hali gündem oldu

Yeşilçam'ın mankenler kraliçesiydi! Son hali gündem oldu

Bakan Şimşek enerji krizi açıklaması!

Bakan Şimşek enerji krizi açıklaması!

BDDK Başkan Yardımcısı gözaltına alındı! Fon soruşturmasında gözaltı sayısı 4'e çıktı

BDDK Başkan Yardımcısı gözaltına alındı! Fon soruşturmasında gözaltı sayısı 4'e çıktı

En Çok Aranan Haberler

Kapat
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
Künye İletişim Editoryal İlkeler Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.