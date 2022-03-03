Amasya Çevre Yolu zamandan ve akaryakıttan tasarruf sağladı

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı, Amasya Çevre Yolu ile seyahat süresinin 30 dakikadan 7 dakikaya indiğini ve 291,1 milyon lira tasarruf sağlandığını bildirdi.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı Karayolları Genel Müdürlüğünden Amasya Çevre yoluyla ilgili yazılı açıklama yapıldı.

Amasya'nın hızla gelişen sosyo ekonomik yapısına paralel olarak artan şehir içi ve şehirlerarası ağır taşıt trafiğinin mevcut şehir geçişini kullanması nedeniyle trafik sıkışıklığı ve aksamaları gidermek amacıyla Amasya Çevre Yolu'nun 25 Temmuz 2020'de açıldığı anımsatılan açıklamada, çevre yolunun 2x2 şeritli, bitümlü sıcak karışım kaplamalı bölünmüş yol standardında ve 11,3 kilometre uzunluğunda inşa edildiği ifade edildi.

Açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Suluova-Amasya Yolu'ndan ayrılıp, Amasya'nın güneybatısından geçerek Amasya-Turhal Yolu'na bağlanan Çevre Yolu güzergahının yol eksenine dik, farklı derinliklerde ve sık aralıklardaki vadilerden geçmesi, arazinin apik yapısı, zeminin inşaat açısından riskli bir yapıda olması gibi nedenlerle projede birçok özel imalat yer alıyor. Toplam uzunluğu bin 151 metre olan 2 çift tüp tünel, bir tanesi dengeli konsol teknolojik köprü olarak inşa edilen Şehzadeler Viyadüğü olmak üzere toplam bin 612 metrelik 4 çift viyadük, 3 köprülü kavşak, 65 metrelik 2 adet çift köprü, 334 metrelik 3 adet tek köprü, 597 metrelik 2 aç-kapa yapısı inşa edildi."

Amasya Çevre Yolu ile 13,5 kilometrelik şehir geçişinin 2 kilometre kısaldığı belirtilen açıklamada, "Yaklaşık 30 dakika süren seyahat süresi 7 dakikaya indi. Tehlikeli madde taşıyan araçların şehir dışına alınmasıyla trafik güvenliği ve konforunu artıran çevre yoluyla açıldığı günden itibaren zamandan 264,9 milyon lira, akaryakıttan 26,2 milyon lira olmak üzere toplam 291,1 milyon lira tasarruf edildi. Ayrıca sinyalizasyon sisteminin devre dışı kalması ve dur-kalk beklemelerinin ortadan kaldırılmasıyla yıllık 5 bin 497 ton karbon emisyon azalışı sağlandı." ifadelerine yer verildi.

