YURTHABER

  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Ankara
  4. Amasya Çevre Yolu zamandan ve akaryakıttan tasarruf sağladı

Amasya Çevre Yolu zamandan ve akaryakıttan tasarruf sağladı

03.03.2022 12:02 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Amasya Çevre Yolu zamandan ve akaryakıttan tasarruf sağladı

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı, Amasya Çevre Yolu ile seyahat süresinin 30 dakikadan 7 dakikaya indiğini ve 291,1 milyon lira tasarruf sağlandığını bildirdi.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı Karayolları Genel Müdürlüğünden Amasya Çevre yoluyla ilgili yazılı açıklama yapıldı.

Amasya'nın hızla gelişen sosyo ekonomik yapısına paralel olarak artan şehir içi ve şehirlerarası ağır taşıt trafiğinin mevcut şehir geçişini kullanması nedeniyle trafik sıkışıklığı ve aksamaları gidermek amacıyla Amasya Çevre Yolu'nun 25 Temmuz 2020'de açıldığı anımsatılan açıklamada, çevre yolunun 2x2 şeritli, bitümlü sıcak karışım kaplamalı bölünmüş yol standardında ve 11,3 kilometre uzunluğunda inşa edildiği ifade edildi.

Açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Suluova-Amasya Yolu'ndan ayrılıp, Amasya'nın güneybatısından geçerek Amasya-Turhal Yolu'na bağlanan Çevre Yolu güzergahının yol eksenine dik, farklı derinliklerde ve sık aralıklardaki vadilerden geçmesi, arazinin apik yapısı, zeminin inşaat açısından riskli bir yapıda olması gibi nedenlerle projede birçok özel imalat yer alıyor. Toplam uzunluğu bin 151 metre olan 2 çift tüp tünel, bir tanesi dengeli konsol teknolojik köprü olarak inşa edilen Şehzadeler Viyadüğü olmak üzere toplam bin 612 metrelik 4 çift viyadük, 3 köprülü kavşak, 65 metrelik 2 adet çift köprü, 334 metrelik 3 adet tek köprü, 597 metrelik 2 aç-kapa yapısı inşa edildi."

Amasya Çevre Yolu ile 13,5 kilometrelik şehir geçişinin 2 kilometre kısaldığı belirtilen açıklamada, "Yaklaşık 30 dakika süren seyahat süresi 7 dakikaya indi. Tehlikeli madde taşıyan araçların şehir dışına alınmasıyla trafik güvenliği ve konforunu artıran çevre yoluyla açıldığı günden itibaren zamandan 264,9 milyon lira, akaryakıttan 26,2 milyon lira olmak üzere toplam 291,1 milyon lira tasarruf edildi. Ayrıca sinyalizasyon sisteminin devre dışı kalması ve dur-kalk beklemelerinin ortadan kaldırılmasıyla yıllık 5 bin 497 ton karbon emisyon azalışı sağlandı." ifadelerine yer verildi.

Anadolu Ajansı ve İHA tarafından yayınlanan yurt haberleri Mynet.com editörlerinin hiçbir müdahalesi olmadan, sözkonusu ajansların yayınladığı şekliyle mynet sayfalarında yer almaktadır. Yazım hatası, hatalı bilgi ve örtülü reklam yer alan haberlerin hukuki muhatabı, haberi servis eden ajanslardır. Haberle ilgili şikayetleriniz için bize ulaşabilirsiniz

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Türk okçuluğu Avrupa Şampiyonası'nda da yüzleri güldürdüTürk okçuluğu Avrupa Şampiyonası'nda da yüzleri güldürdü
Konya'nın 7 ilçesinde kar nedeniyle yüz yüze eğitime ara verildiKonya'nın 7 ilçesinde kar nedeniyle yüz yüze eğitime ara verildi
Yeni Malatyaspor, Adana Demirspor maçının hazırlıklarını sürdürdüYeni Malatyaspor, Adana Demirspor maçının hazırlıklarını sürdürdü

Ankara Namaz Vakitleri 3 Mart Perşembe

İmsak
05:50
Sabah
07:13
Öğle
13:06
İkindi
16:15
Akşam
18:49
Yatsı
20:06
Ankara ECZANELER
Ankara ATM’LER

İlginizi Çekebilir

Ukraynalı sanatçının sözleri olay oldu! “Zamanında Atatürk...”

Ukraynalı sanatçının sözleri olay oldu! “Zamanında Atatürk...”

Bergen galasındaki imajı beğenilmedi

Bergen galasındaki imajı beğenilmedi

En iyilere rakip performansta 3000 TL altı akıllı telefonlar

En iyilere rakip performansta 3000 TL altı akıllı telefonlar

Sakın çöpe atmayın: Vitamini kabuğunda! Etkisi harika

Sakın çöpe atmayın: Vitamini kabuğunda! Etkisi harika

Yıllardır tüylerini almıyor! Mayolu paylaşımı herkesi şaşırttı

Yıllardır tüylerini almıyor! Mayolu paylaşımı herkesi şaşırttı

Camdaki Kız Nalan'ın kombinlerini beğenenlere alternatif öneriler

Camdaki Kız Nalan'ın kombinlerini beğenenlere alternatif öneriler

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.