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Amasya Genelgesi'nin 102. yılı etkinlikleri kapsamında tamim töreni düzenlendi

22.06.2021 15:55 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Amasya Genelgesi'nin 102. yılı etkinlikleri kapsamında tamim töreni düzenlendi

Amasya Genelgesi'nin yayımlanmasının 102. yılı etkinlikleri kapsamında tören yapıldı.

Saraydüzü Kışla Binası Milli Mücadele Müzesi ve Kongre Merkezi önünde düzenlenen tören, Vali Mustafa Masatlı, Garnizon Komutanı Piyade Albay Mehmet Atlı ve Belediye Başkanı Mehmet Sarı'nın çelenk sunmasıyla başladı.

Saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından, temsili olarak Milli Mücadele ateşi yakıldı.

Tiyatro oyuncularının, Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşları tarafından Amasya Genelgesi'nin okunduğu anları canlandırdıkları gösteri, izleyicilerden alkış aldı.

Amasya Genelgesi'nin okunmasının ardından tören son buldu.

Belediye Başkanı Sarı, Amasya Tamimi'nin yayımlanışının 102. yılı dolayısıyla, 12-22 Haziran'da Uluslararası Atatürk, Kültür ve Sanat Festivali'nin düzenlendiğini hatırlattı.

Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve yanındaki heyetin Amasya'ya gelişlerinin 102. yılını kutladıklarını belirten Sarı, "Geçmişten aldığımız dersle bizi millet yapan değerlerimizi tartışma konusu yapmamalıyız. Geçmişte ecdadımızın yaptığı gibi beşikteki bebeğimizden ak saçlı dedemize kadar birbirimize sevgiyle yaklaşarak Anadolu'yu cennetten bir köşe yapabiliriz. Devletimiz bir daha kötü günler görmesin." diye konuştu.

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