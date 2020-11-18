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Amasya Valisi Masatlı, vatandaşları maske takmaları için tek tek uyardı

AMASYA HABERLERİ  | 18.11.2020 17:23 | Son Güncelleme

Amasya Valisi Masatlı, vatandaşları maske takmaları için tek tek uyardı

Amasya Valisi Mustafa Masatlı, kent merkezinde yaptığı denetimde, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınına karşı tek tek uyardığı vatandaşlara, maske kullanımı zorunluluğunu hatırlattı.

Amasya'da, İçişleri Bakanlığının programı kapsamında yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirlerine yönelik denetim yapıldı.

Vali Mustafa Masatlı, kent merkezindeki berber, kuaför, güzellik salonu gibi iş yerlerine yönelik yapılan denetimlere katıldı.

Esnaf ve vatandaşlarla sohbet eden Masatlı, sosyal mesafe, maske ve hijyen kurallarına uygun hareket edilmesini istedi.

Vali Masatlı, denetimlerin ardından gazetecilere yaptığı açıklamada, il genelinde yeni tip koronavirüs salgınında vaka sayılarının yeniden artışa geçmesine karşı ek önlemler aldıklarını vurguladı.

Hayatın her alanında maske, sosyal mesafe ve hijyen kurallarına riayet edilmesi gerektiğinin altını çizen Masatlı, "Özellikle toplu alanlarda alınan tedbirlerin uygulanmasında daha dikkatli olmalıyız. Vatandaşlardan kurallara her zamanki gibi özen göstermesini, ev ziyaretleri yapmamalarını, kalabalık ortamlarda bulunmamalarını ve il dışından gelenlerle yakın temastan özenle kaçınmalarını önemle rica ediyoruz." ifadesini kullandı.

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