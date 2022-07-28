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Amasya ve Zonguldak'ta orman işletme müdürlükleri kurulacak

28.07.2022 08:17 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Amasya ve Zonguldak'ta orman işletme müdürlükleri kurulacak

Orman Genel Müdürlüğünün taşra teşkilatında 3 orman işletme müdürlüğü kurulacak.

Konuya ilişkin Cumhurbaşkanı Kararı, Resmi Gazete'de yayımlandı.

Buna göre, Amasya Orman Bölge Müdürlüğüne bağlı Osmancık Orman İşletme Müdürlüğü ile Zonguldak Orman Bölge Müdürlüğüne bağlı Eflani ve Ovacık Orman İşletme Müdürlükleri kurulmasına karar verildi.

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