Amasya ve Zonguldak'ta orman işletme müdürlükleri kurulacak

Orman Genel Müdürlüğünün taşra teşkilatında 3 orman işletme müdürlüğü kurulacak.
Konuya ilişkin Cumhurbaşkanı Kararı, Resmi Gazete'de yayımlandı.
Buna göre, Amasya Orman Bölge Müdürlüğüne bağlı Osmancık Orman İşletme Müdürlüğü ile Zonguldak Orman Bölge Müdürlüğüne bağlı Eflani ve Ovacık Orman İşletme Müdürlükleri kurulmasına karar verildi.
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