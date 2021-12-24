Amasya'da 1200 litre kaçak içki ele geçirildi, bir şüpheli yakalandı

Amasya'nın Merzifon ilçesinde düzenlenen operasyonda 1200 litre kaçak içki ele geçirildi, bir zanlı gözaltına alındı.

İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şubesi ile Merzifon İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, yılbaşı nedeniyle piyasaya kaçak içki sürmeye çalışanların önlenmesine yönelik çalışma başlattı.

Bu kapsamda bir şüphelinin piyasaya kaçak içki sürdüğü bilgisine ulaşan jandarma ekipleri, Karatepe köyünde belirlenen eve operasyon düzenledi.

Operasyonda bidonlarda 1200 litre kaçak içki ele geçirildi.

Gözaltına alınan M.E'nin jandarmadaki işlemleri devam ediyor.



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