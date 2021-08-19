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Amasya'da 2 gün uçurumda kalan büyükbaş hayvan itfaiye tarafından kurtarıldı

19.08.2021 18:51 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Amasya'da 2 gün uçurumda kalan büyükbaş hayvan itfaiye tarafından kurtarıldı

Amasya’nın Suluova ilçesinde uçuruma düşen büyükbaş hayvan, itfaiye ekipleri tarafından çıkarıldı.

Alınan bilgiye göre, Dereköy mevkisinde büyükbaş hayvanı 2 gündür uçurumda kalan Ayhan İnan, çıkarmayı başaramayınca Suluova Belediyesi İtfaiye Müdürlüğünden yardım istedi.

Olay yerine giden itfaiye ekipleri, halat yardımıyla büyükbaş hayvanı düştüğü yerden çıkartarak sahibine teslim etti.

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