Amasya'da 2 gün uçurumda kalan büyükbaş hayvan itfaiye tarafından kurtarıldı

Amasya’nın Suluova ilçesinde uçuruma düşen büyükbaş hayvan, itfaiye ekipleri tarafından çıkarıldı.

Alınan bilgiye göre, Dereköy mevkisinde büyükbaş hayvanı 2 gündür uçurumda kalan Ayhan İnan, çıkarmayı başaramayınca Suluova Belediyesi İtfaiye Müdürlüğünden yardım istedi.

Olay yerine giden itfaiye ekipleri, halat yardımıyla büyükbaş hayvanı düştüğü yerden çıkartarak sahibine teslim etti.



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